Utrecht als gemeente financieel gezond, maar ravijnjaar ligt op de loer

De gemeente Utrecht heeft in 2023 een financieel gezond jaar gehad, blijkt uit onderzoek van account- en adviseursbureau BDO. Als rapportcijfer krijgt onze stad een 7. Er wordt wel gewaarschuwd voor de periode 2024-2028, waarin de gemeente kampt met een flink begrotingstekort.

De positieve beoordeling van de gemeentefinanciën in 2023 komt deels door de goede reserves. Het solvabiliteitsratio, makkelijker gezegd het financiële buffer, ligt in Utrecht op 32 procent. Doorgaans wordt 20 procent gezien als voldoende.

Ravijnjaar

Toch wordt er door account- en adviseursbureau BDO gewaarschuwd voor de toekomst. Utrecht krijgt vanaf 2026, net als andere gemeenten, minder geld van de landelijke overheid. Volgens BDO is er in de periode 2024 tot en met 2028 een tekort van 70 miljoen euro. De gemeente Utrecht voorspelde vorig jaar ook al een flink tekort in de begroting.

Omdat er vanaf 2026 minder geld vanuit het Rijk binnen komt, wordt het ook wel het ravijnjaar genoemd. Ondanks de verminderde bijdrages, moeten de gemeenten wel dezelfde taken blijven uitvoeren. Als gevolg wordt er flink bezuinigd. Sommige gemeenten zijn daar al mee begonnen, en anderen stellen dat juist nog uit.

Anticiperen

Hoe de gemeenten zich voorbereiden op het ravijnjaar, maakt uit voor de financiële gezondheid van een gemeente. Niet alle gemeentes gaan hier hetzelfde mee om. Marc Steehouwer, voorzitter van branchegroep Overheid legt uit: “Waar sommige gemeenten nog geen ombuigingen hebben verwerkt, hebben andere gemeenten wél al maatregelen getroffen.”

Een oplossing voor het ravijnjaar is er nog niet, zegt BDO in hun onderzoek. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten kaart de problemen voortdurend aan bij het Rijk. “De boodschap van de VNG vindt een luisterend oor bij het Rijk, maar het ravijnjaar is er niet mee verdwenen.” schrijft BDO. “Wel is door onder andere het deels terugdraaien van de bezuiniging op jeugdzorg enige financiële verlichting ontstaan.”

Wat voor invloed die financiële verlichting heeft op Utrecht, is niet bekend.