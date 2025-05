Utrecht bekroond tot Europese hoofdstad van inclusie en diversiteit

De gemeente Utrecht is winnaar van de gouden European Capitals of Inclusion and Diversity Award 2025. Met het winnen van de award krijgt Utrecht erkenning voor het werk om de stad inclusiever te maken en discriminatie tegen te gaan. Utrecht toont zich volgens de jury voorloper op het gebied van sociale gelijkheid, betrekt de gemeenschappen in de stad uitvoerig bij haar plannen, en werkt aan een inclusieve en diverse gemeentelijke organisatie.

Utrecht won de prijs in de categorie ‘lokale overheden met meer dan 50.000 inwoners’. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Europese Commissie en is de start van de EU Diversiteitsmaand. Hadja Lahbib, Eurocommissaris voor Gelijkheid, Paraatheid en Crisisbeheer, feliciteert de winnaars van de awards. Ze benadrukt het belang van gelijkheid in lokale samenlevingen. “Het is in onze steden, gemeenten en dorpen waar gelijkwaardigheid een plek krijgt in het dagelijks leven en waar burgers de ware betekenis van verbondenheid kunnen ervaren”, aldus de Eurocommissaris.

“Enorme eer” en “stimulans”

Volgens Linda Voortman, wethouder Diversiteit en Inclusie, is het winnen van de prijs “een enorme eer en een stimulans om ons te blijven inzetten voor inclusie in deze soms gure tijden”.

Voortman stelt dat Utrecht actief werkt aan een stad die ervoor zorgt dat iedereen zich welkom voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, geloof, beperking of sociaaleconomische positie. Het maakt haar trots dat Utrecht in woord en daad laat zien dat iedere inwoner meetelt. “Utrecht leeft inclusie. Niet als modewoord, maar als diepgewortelde waarde.”

Tegelijkertijd ziet Voortman nog veel dingen die beter kunnen: “Natuurlijk is Utrecht ook niet perfect”.