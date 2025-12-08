Utrecht benadrukt belang van regionale radio bij noodsituaties

De landelijke campagne ‘Alleen signaal op regionaal’ start begin december. In deze campagne leggen de dertien regionale publieke omroepen – waaronder Radio M Utrecht – uit waarom regionale radio van belang is tijdens een noodsituatie.

“De boodschap is: schrijf de FM-frequentie van jouw regionale omroep op in het Denk Vooruit-boekje of op je noodradio”, meldt omroep RTV Utrecht, waar Radio M onderdeel van is. Voor Utrecht geldt de frequentie 93.1 FM.

Bij een grote storing of ramp kan de stroom uitvallen, waardoor wifi en het telefoonnetwerk niet meer functioneren. Op dat moment blijft alleen het regionale FM-signaal beschikbaar. Via een noodradio kan dan cruciale informatie worden verspreid. Voor Utrecht is dat de taak van Radio M Utrecht.

“Radio M Utrecht geeft dan duidelijke en actuele informatie”, aldus RTV Utrecht. “Dit gebeurt in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht, burgemeesters en hulpdiensten.”

Calamiteitenzender voor de provincie Utrecht

Radio M Utrecht is de officiële calamiteitenzender voor de provincie. Dat betekent dat de zender tijdens een ramp of noodsituatie betrouwbare en actuele overheidsinformatie uitzendt.

Nederland telt in totaal dertien regionale publieke omroepen. “Via ons hoor je wat er aan de hand is, welke regels of maatregelen er gelden en wat je moet doen om veilig te blijven.” Dankzij de regionale kennis van de omroep kan informatie snel, gericht en duidelijk worden gedeeld.