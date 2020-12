Utrecht betuigt spijt voor ‘uiterst zakelijke en ongastvrije houding’ tegenover terugkerende Joodse inwoners

De gemeente Utrecht betuigt ‘diepe spijt’ over de manier waarop zij omging met belasting en juridische vraagstukken voor terugkerende Joodse inwoners na de oorlog. Dat laat de gemeente weten na onderzoek dat werd uitgevoerd op verzoek van de Utrechtse PvdA-fractie en twee Joodse gemeenschappen uit Utrecht.

Het onderzoek richtte zich op straatbelasting. Dit is een lokale heffing die aan huizenbezitters werd opgelegd als bijdrage voor onderhoud aan ‘land- en waterwegen’. In de Tweede Wereldoorlog ontnam de Duitse bezetter Joodse huiseigenaren hun woning en zodoende werd er ook geen belasting betaald.

In Den Haag en Amsterdam is bewijs gevonden dat de lokale overheid in de naoorlogse periode de nog verschuldigde straatbelasting in rekening bracht aan de teruggekeerde eigenaren of aan hun erfgenamen of nabestaanden.

Conclusies

Het onderzoek levert echter geen duidelijk antwoord op de vraag op of in Utrecht Joodse huiseigenaren bij terugkomst na de oorlog zijn geconfronteerd met naheffingen. Wel is duidelijk geworden dat Utrecht niet veel compassie heeft getoond met Joodse inwoners.

Zo lag het initiatief voor rechtsherstel, om bijvoorbeeld een woning terug te krijgen, aan de kant van de terugkerende Joodse inwoner en er werd door de gemeente geen moeite gedaan om procedures te versnellen of vergemakkelijken.

Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom de gemeenteraad voor daar diepe spijt te betuigen en een financieel gebaar ter hoogte van 300 duizend euro beschikbaar te stellen aan de Joodse gemeenschap in de stad.

Hulp

De gemeente Utrecht deed overigens wel iets voor terugkerende Joodse inwoners. Zo was de stad waarschijnlijk uniek in het instellen van een Joodse afdeling binnen het Utrechts Comité Nederlands Volksherstel.

Deze afdeling bood hulp aan terugkeerders op gebied van huisvesting, financiën en zaken als kleding en levensmiddelen. Het instellen van deze afdeling laat zien dat er wel enige gemeentelijke aandacht was voor het lot van hen die terugkeerden uit kampen en onderduikadressen.

Burgemeester Peter den Oudsten: “Het past ons spijt te betuigen en een financieel gebaar te maken richting de Joodse gemeenschap in Utrecht. Dit zal gebeuren via een nog op te richten stichting.”

Voorstel

Het voorstel van de gemeente aan de gemeenteraad, die er uiteindelijk overgaat, is om 300 duizend euro beschikbaar te stellen en spijt te betuigen aan de Joodse gemeenschap voor de ‘uiterst zakelijke en ongastvrije houding’ van de gemeente Utrecht ten opzichte van Joodse inwoners die terugkeerden uit kamp of onderduik

Mw. Querido en dhr. Van Praagh die in de begeleidingsgroep heeft gezeten namens de Joodse gemeenschap in Utrecht: “Hoewel een spijtbetuiging en financiële compensatie de wonden niet heelt, is dit gebaar van grote betekenis. Hoe toepasselijk dat dit juist tijdens het Chanoekafeest komt. Het is in de Joodse gemeenschap een traditie geworden elkaar tijdens dit feest cadeaus te geven. Dit is wel een heel bijzonder ‘geschenk’ van de gemeente Utrecht aan de Joodse gemeenschap in de stad.”