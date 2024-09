Utrecht biedt noodopvang aan 100 asielzoekers na overvol Ter Apel

Honderd asielzoekers komen vanavond naar Utrecht. Zij worden twee weken opgevangen in de Jaarbeurs. De gemeente schiet hen te hulp na de noodsituatie die is ontstaan in opvanglocatie Ter Apel.

De nood is zo hoog bij de opvanglocatie dat alleenstaande mannen niet meer naar binnen kunnen. Dat zegt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Alleen voor kwetsbare mensen wordt een plek achter de hand gehouden.

Buiten slapen

Om te voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen, springt de gemeente Utrecht bij. De Veiligheidsregio Utrecht vangt vanavond een groep van 100 mannen op in de Jaarbeurs voor een periode van twee weken.

Na deze twee weken wordt de groep op een andere plek in het land geplaatst. Vervolgens komt een groep van 75 asielzoekers uit Leiden naar Utrecht, zij krijgen voor drie weken onderdak. Daarna gaan zij door naar een nieuwe locatie in Zaanstad. Deze locatie wordt op dit moment in gereedheid gebracht.