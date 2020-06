Utrecht breidt coronamaatregelen uit; Meer witte cirkels, camera’s en looproutes in de stad

De gemeente Utrecht breidt enkele coronamaatregelen verder uit in de stad. Zo komen er op meer plekken looproutes, cirkels om afstand te houden en camera’s om de drukte in de gaten te houden.

Net zoals de Utrechtse binnenstad krijgen ook de Kanaalstraat en Damstraat looproutes. Daarnaast worden er enkele parkeervakken tijdelijk vrijgemaakt zodat er meer ruimte is voor wachtende klanten. Ook worden er fietsparkeerplekken verplaatst om op die manier meer ruimte op de stoep te creëren.

Dit weekend zijn er, net zoals in andere Utrechtse parken, witte cirkels aangebracht in het Máximapark en bij de Haarrijnseplas. De bestaande cirkels in Park Lepelenburg, Paardenveld, Wilhelminapark, Julianapark en Griftpark waren vervaagd en zijn opnieuw getekend.

Camera’s

Vanwege het coronavirus zijn enkele verkeerslichten in de stad anders afgesteld. Bij vijf drukke kruispunten in de stad hangen camera’s die de doorstroom van het verkeer in de gaten houden. Dit is onder andere het geval bij het Ledig Erf, Vredenburg en de Marnixlaan.

Binnenkort komt er ook een camera bij de kruising Lucasbrug. De gemeente zegt zich hiermee voor te bereiden op de start van het onderwijsjaar. “We focussen ons hierbij vooral op de routes tussen het centrum en Utrecht Science Park.”