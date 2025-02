Utrecht Centraal is volgens reizigers het beste station van de stad, maar een plek is niet meegenomen in het onderzoek

De treinstations in Utrecht krijgen van reizigers gemiddeld een 7,1, blijkt uit de stationsmonitor 2024. Voor het jaarlijkse onderzoek van de NS en ProRail zijn ruim 80.000 reizigers naar hun mening gevraagd. Utrecht Centraal voert de lokale lijst aan met een 7,7, Station Zuilen en Overvecht staan met een 6,7 op een gedeelde laatste plaats. Daarnaast is er ook verschil van mening over het aantal stations dat Utrecht telt.



Op de tweede plek in onze stad staat station Vaartsche Rijn met een 7,3, gevolgd door Vleuten (7,2) en Terwijde (7,1). In wat voetballers het rechter rijtje noemen, vinden we Leidsche Rijn met een 6,9 en Lunetten met een 6,8. Hoewel Overvecht en Zuilen beide een 6,7 krijgen, staat Zuilen toch negen plaatsen lager op de nationale ranglijst. Bij gelijke score staan de stations namelijk op alfabetische volgorde.

Utrecht Centraal staat landelijk op de dertigste plaats en doet het goed ten opzichte van de andere grote stations. Alleen Delft en Rotterdam Centraal scoorden beter.

Dalers

Hoewel er weinig aan de Utrechtse stations is veranderd, krijgen de meesten een net iets lagere beoordeling van vorig jaar. Volgens Sarah van Amerongen, woordvoerder bij de NS, zijn het verwaarloosbare verschillen. “Utrecht Centraal is van een 7,76 naar een 7,74 gegaan. Dan komt het verschil vooral omdat we afronden.”

Wat ook opvalt is dat station Vleuten van een 7,6 naar een 7,2 gaat. Een opvallende daling, vindt ook Van Amerongen. “Er is daar het afgelopen jaar niets veranderd”, zegt ze. “De wachttijdbeleving wordt niet goed gewaardeerd, misschien dat het daardoor komt. Er is ook niet zoveel in de buurt.” Ook denkt ze dat het weer een factor kan hebben gespeeld. “De steekproef is daar afgenomen in de koude maanden.”

Acht of negen stations?

In een pubquiz komt de strikvraag weleens voorbij: Hoeveel stations heeft Utrecht? Wat betreft de stations monitor zijn dat er acht, maar een liefhebber zal negen zeggen. De onenigheid gaat over station Utrecht Maliebaan, bij het spoorwegmuseum. Je kan er gewoon in- en uitchecken en de trein pakken.

Gevraagd naar het dilemma, laat Van Amerongen weten dat hoewel Utrecht Maliebaan een normaal station lijkt, het geen onderdeel is van de reguliere dienstregeling. “Als gevolg zijn er ook te weinig reizigers om een goede steekproef te doen, en kunnen we het niet meenemen in het onderzoek”, aldus de woordvoerder.