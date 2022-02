Utrecht Centraal op plek negen in lijst met meest gewaardeerde stations van Nederland

Utrecht Centraal is negende geworden op de lijst met meest gewaardeerde stations van Nederland. Het is daarmee een van de twee grote stations in de top-10. De enquête is gehouden onder reizigers op het perron, die het grootste station van Nederland gemiddeld een 7.9 gaven. Station Zuilen kreeg de laagste score in de stad; een 6.7.

De cijfers komen uit de stationsbelevingsmonitor, een onderzoek naar de reisbeleving van reizigers dat NS en ProRail ieder jaar op de stations laten uitvoeren. Bijna alle stations in Utrecht gingen er dit jaar in de score op vooruit, alleen Terwijde zakte met een tiende punt. Stations in Nederland kregen dit jaar gemiddeld een 7.3.

Het nieuwste station van de stad, Vaartsche Rijn, kwam goed uit de bus met een 7.6. De stations Leidsche Rijn, Terwijde en Vleuten kregen respectievelijk een 7.2, 7.3 en 7.3. Station Utrecht Lunetten en Utrecht Overvecht volgen met een 7.1 en een 7. Station Zuilen scoort met een 6.7 het slechtst van de stations in de stad.

Van de acht stations die boven Utrecht Centraal eindigden, ligt er eentje in de provincie Utrecht. Driebergen-Zeist eindigde op plek 2, onder station Overveen. Op plek 3 tot en met 7 staan Valkenburg, Rotterdam Centraal, Santpoort Zuid, Dalfsen, Zuidhorn en Kropswolde.

Utrecht Maliebaan

Niet alle stations in Nederland hebben een beoordeling gekregen. Om een representatief beeld te krijgen, wilden de onderzoekers minimaal honderd respondenten voordat ze een cijfer gaven. Stations die dit niet halen staan in de lijst met ‘geen meting’.

Utrechts kleinste station, Utrecht Maliebaan, is niet meegerekend in de lijst. Hoewel het station dient voor de pendeldienst tussen Utrecht Centraal en het Spoorwegmuseum, is het ook zonder museumkaartje als regulier station te gebruiken.

