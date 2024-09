Utrecht Centraal opnieuw in top vijf beste Europese stations; twee plekken gestegen Archieffoto

Station Utrecht Centraal is opnieuw binnen de top vijf van de beste treinstations in Europa geëindigd. Dit jaar staat het station op plek drie, boven onder andere de stations van Parijs en Londen. Utrecht Centraal stond vorig jaar nog op plek vijf, en is nu dus twee plekken gestegen.