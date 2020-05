Utrecht Centraal wordt klaargemaakt voor de anderhalvemetersamenleving

ProRail en NS gaan station Utrecht Centraal – als een van de eerste stations – klaarmaken voor de anderhalvemetersamenleving. Er komen nieuwe borden, afstandslijnen en extra informatieschermen.

De komende week nemen ProRail en NS op meerdere stations extra maatregelen om reizigers zoveel mogelijk op afstand te houden van elkaar. Zo komen er onder andere afstandslijnen bij drukke trappen, roltrappen en kaartverkoopautomaten.

Nieuwe regels

Bij de ingang van Utrecht Centraal komen ook extra borden en pictogrammen te staan met de coronaregels op het station; 1,5 meter afstand houden, rechts houden, zo weinig mogelijk aanraken, 4 treden afstand op roltrappen en 5 tegels afstand op het perron.

Verder worden de stations extra schoongemaakt. Denk aan deurklinken, drukknoppen en andere plekken die mensen aanraken.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Eerste zes stations

De stapsgewijze invoering start op 6 stations: Arnhem Centraal, Amsterdam Zuid, Utrecht Centraal, Gouda, Culemborg en Groningen Noord. De effecten van de maatregelen worden hier gemonitord en vervolgens gedeeld met alle vervoerders.

Vervolgens bespreekt de sector of en hoe deze verder kunnen worden doorgevoerd in de gehele ov-sector. Denk hierbij ook aan busstations, metrostations en in metro’s, trams, bussen en treinen.

De manier waarop de maatregelen verder toegepast kunnen worden, hangt samen met eventuele toekomstige maatregelen van de overheid in het openbaar vervoer. Mocht het nodig zijn, dan worden de maatregelen aangepast of volgen extra maatregelen.