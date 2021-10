Utrecht controleert bedrijven: illegaal gokken, illegale bewoning en fraude met uitkeringen

In Utrecht zijn afgelopen week controles bij zo’n negentig bedrijven uitgevoerd. Daarbij kwamen zaken aan het licht als illegaal gokken, illegale bewoning, overtredingen milieuwetgeving, mogelijke fraude met uitkeringen, stroomaansluitingen die niet kloppen en brandveiligheidsproblemen.

Medewerkers van het Bestuurlijk Utrechts Interventieteam controleerden samen met de politie, douane, Stedin, UWV, RUD en de kansspelautoriteit of bedrijven zich aan de regels houden. De controles zijn bedoeld in de strijd tegen criminelen die voor hun activiteiten gebruikmaken van legale bedrijven. De gemeente Utrecht heeft niet bekendgemaakt hoeveel overtredingen er precies zijn geconstateerd en hoeveel bedrijven zich er schuldig aan hebben gemaakt.

Burgemeester Sharon Dijksma: “Met dit soort controles zetten we ons samen met bewoners en ondernemers in om buurten en wijken veiliger te maken. We doen deze controles ook op basis van meldingen van alerte Utrechters. Daarom is het heel belangrijk dat iedereen die verdachte situaties ziet, dit altijd meldt bij gemeente of politie.”

De gemeente controleerde dit jaar tot nu toe 300 Utrechtse bedrijven: van garageboxen tot bedrijfsverzamelgebouwen. Er waren verschillende overtredingen, zoals verkeerd opgeslagen lachgas, growshop, materiaal voor het kweken van hennep, illegaal gokken, illegale bewoning, geen goede brandveiligheid en milieuovertredingen.