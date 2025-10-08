Utrecht doet mee aan actieweek ‘Heel Nederland Repareert’ met gratis workshops en events

Door de hele stad zijn tot en met 12 oktober workshops en events waarbij Utrechters gratis kleding kunnen repareren of meer leren over hoe dit moet. De acties zijn onderdeel van de landelijke campagne Heel Nederland Repareert, waarmee verschillende organisaties als doel hebben om repareren weer de norm te maken.

Volgens de deelnemende organisaties, waaronder Natuur en Milieufederatie Utrecht en Afval van Utrecht, belanden nog steeds veel spullen onnodig in de prullenbak, terwijl die vaak prima te repareren zijn. Daarom is er een online reparatiekaart ontwikkeld, waarmee je eenvoudig reparateurs bij jou in de buurt kunt vinden.

Activiteiten in Utrecht

Daarnaast zijn tijdens de campagneweek workshops en evenementen georganiseerd. Daarmee willen de initiatiefnemers laten zien dat repareren makkelijk én leuk is. De meesten zijn gratis, op basis van vrijwillige bijdrage. Professionele reparateurs op de kaart hanteren wel hun gebruikelijke tarieven. Via de online agenda is te zien welke activiteiten deze week nog worden georganiseerd, zowel in Utrecht als in de rest van het land.

Zo is er zaterdagochtend een gratis workshop over schoenonderhoud bij Bever aan de Sint Jacobsstraat. ’s Middags kun je terecht bij het Hof van Cartesius voor de Dutch Sustainable Fashion Week, met onder andere workshops en open ateliers.

Focus op kleding

De campagne Heel Nederland Repareert loopt van 6 tot en met 12 oktober en richt zich deze keer speciaal op kleding. Veel kleding die wordt weggegooid, kan namelijk prima gerepareerd, geüpcycled of gerecycled worden. Daarom worden tijdens de campagne extra tips en handvatten gedeeld om kleding langer mee te laten gaan.