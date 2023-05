Utrecht duurste gemeente van Nederland om doordeweeks te trouwen

Het ‘jawoord’ geven in het gemeentehuis in de Domstad? Dat kan, maar dan ben je wel ruim 850 euro kwijt. Utrecht is namelijk de duurste gemeente en tevens provincie van Nederland om op maandag tot en met donderdag te trouwen. Dat blijkt uit het jaarlijkse bureauonderzoek van ThePerfectWedding.nl.

Op een doordeweekse dag trouwen in het gemeentehuis in Nederland kost gemiddeld 432,98 euro. In de provincie Utrecht liggen die kosten gemiddeld op 487,08 euro, ruim 50 euro hoger dan gemiddeld in Nederland. Hiermee is Utrecht de duurste provincie van Nederland om te trouwen.

Duurste gemeente

Binnen de provincie zijn er daarnaast nog grote verschillen te zien. De duurste doordeweekse ceremonie binnen de provincie Utrecht vind je in de stad Utrecht. Trouwen op een gemeentelocatie kost je hier namelijk 857 euro, een stijging van 4,9 procent ten opzichte van vorig jaar. Utrecht is hiermee niet alleen de duurste provincie om te trouwen, maar ook de duurste gemeente van heel Nederland. De goedkoopste gemeente in Utrecht om te trouwen is Renswoude. Hier betaal je 315,50 euro voor een doordeweekse huwelijksvoltrekking.

In het weekend lopen de kosten voor een ceremonie in de Domstad op tot 1.277 euro. Daarmee is het niet de duurste gemeente van Nederland om te trouwen op zaterdagmiddag. Dat is namelijk het Noord-Hollandse Heemstede met 1.684,80 euro.