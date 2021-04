Utrecht een van de koplopers prijsstijging parkeervergunning

Utrecht is een van de koplopers wat betreft de prijsstijging voor een parkeervergunning in het centrumgebied. Inwoners gaan dit jaar 24,6 procent meer betalen. De volgende provinciehoofdstad op de ranglijst is Den Bosch met een stijging van 15,7 procent. Dit blijkt uit een inventarisatie van Vereniging Eigen Huis van 123 gemeenten.

Dat de kosten voor een parkeervergunning voor het A1 gebied flink gaan stijgen was al bekend. Nu blijkt dat Utrecht de grootste stijger is van alle provinciehoofdsteden.

Er zijn nog wel vijf kleinere gemeenten waar de vergunningen procentueel harder stijgen. In Oldenzaal stijgt de vergunning van 40 naar 80 euro, wat een verhoging is van 100 procent. Ook in Oisterwijk, Nijkerk, Beverwijk en Meerssen stijgen de kosten in procenten harder.

Vereniging Eigen Huis heeft voor de inventarisatie gekeken naar de duurste parkeergebieden van de betreffende gemeentes. In absolute bedragen heeft Utrecht met 442 euro per jaar alleen Ridderkerk met 894 euro en Amsterdam met 567,48 euro voor zich te dulden.

De uitleg van gemeenten voor de stijgende vergunningskosten lopen uiteen. Vooral grote steden willen de binnenstad autoluw of autovrij maken. Andere gemeenten verhogen de parkeerbelasting om financiële tegenvallers op te vangen, zoals de kosten van zorgtaken of de gevolgen van de coronacrisis. Utrecht benoemt beide argumenten: de gemeente wil zowel de leefbaarheid in de binnenstad vergroten, als financiële tegenvallers opvangen.