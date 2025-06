Utrecht eerste stad in Europa met elektrische deelauto’s die stroom terugleveren

In Utrecht kunnen elektrische deelauto’s vanaf nu niet alleen opladen, maar ook stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. Daarmee heeft Utrecht een primeur: het is de eerste stad in Europa waar deze Vehicle-to-Grid-technologie (V2G) op grote schaal wordt toegepast. Uiteindelijk komen er 500 auto’s, beheerd door MyWheels, met deze nieuwe technologie in de stad.

De voertuigen zijn voorzien van zogenaamde bidirectionele laadtechnologie. Dat houdt in dat de elektrische auto functioneert als een mobiele batterij: de auto slaat duurzame energie op – bijvoorbeeld afkomstig van zonnepanelen – en levert die op een later moment, tijdens bijvoorbeeld piekuren, weer terug aan het net. Zo helpt het systeem om het stroomnet stabiel te houden en beter gebruik te maken van hernieuwbare energie.

Samenwerking

De V2G-technologie is ontwikkeld door Mobilize, een merk van het Franse Renault Group dat zich richt op nieuwe mobiliteit. De eerste auto’s zijn vijftig exemplaren van de Renault 5 E-Tech Electric, en worden beheerd door autodeelplatform MyWheels. We Drive Solar levert de slimme laadpalen en ook de gemeente Utrecht is onderdeel van de samenwerking. In totaal komen er 500 elektrische deelauto’s met de nieuwe technologie in Utrecht.

Tien procent netflexibiliteit voor regio Utrecht

Het project, Utrecht Energized, ging op 5 juni officieel van start. Volgens de initiatiefnemers kunnen de 500 voertuigen samen ongeveer 10 procent van de benodigde flexibiliteit in de regio Utrecht leveren om zonne- en windenergie in evenwicht te brengen voor gebruik tijdens piekuren. Dat betekent dat ze helpen om pieken in de vraag naar stroom op te vangen, en zo overbelasting van het net kunnen voorkomen.