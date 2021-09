Utrecht en andere grote steden willen beleggers weren van de woningmarkt

De gemeente Utrecht wil het gaan verbieden dat beleggers goedkope en middeldure woningen opkopen, om die vervolgens te te verhuren. Naar verwachting gaat er per 1 januari 2022 een wetswijziging in die dat mogelijk maakt. Dit meldt de NOS op basis van een rondgang langs verschillende steden.



Volgens de opkoopbescherming mogen woningen die van eigenaar veranderen voor vier jaar niet verhuurd worden. Hiermee willen gemeenten het onaantrekkelijk maken voor beleggers om de huizen te kopen. Zo moeten starters makkelijker terechtkunnen op de krappe woningmarkt.

Utrecht en andere grote steden, zoals Amsterdam en Den Haag willen het liefst in dat de maatregel in de hele gemeente gaat gelden. Dit moet volgens de gemeente Utrecht het ‘waterbedeffect’ tegengaan; als beleggers niet in de ene wijk kunnen kopen, gaan ze massaal naar de wijk ernaast.

Betaalbare woningen

De prijsgrens voor de opkoopbescherming moet zo hoog mogelijk, zegt de gemeente Utrecht. “De wetgever heeft bepaald dat de opkoopbescherming alleen voor het betaalbare deel van de koopwoningvoorraad mag gelden. Daarmee verwachten wij dat opkoopactiviteiten van beleggers opschuiven naar duurdere woningen, een waterbedeffect.”