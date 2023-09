Utrecht gaat camera’s plaatsen bij Stadsbaantunnel om voertuigen met gevaarlijke stoffen tegen te gaan

De Stadsbaantunnel in Utrecht krijgt begin 2024 extra cameratoezicht. Dit vanwege wagens met gevaarlijke stoffen die herhaaldelijk door de tunnel rijden terwijl dat niet mag. Het besluit is genomen in afstelling met de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T).

Dat de Stadsbaantunnel vaker gespreksonderwerp is binnen de gemeente, is niks nieuws. In 2020 was de tunnel nog gesloten voor een periode van bijna twee maanden om de brandveiligheid te verbeteren. Inmiddels is de tunnel zelf niet het probleem, maar het verkeer dat er doorheen rijdt wel. Er rijden namelijk wagens met ADR-borden op hun voertuigen doorheen, terwijl dat helemaal niet mag.

ADR-borden zijn pictogrammen die gevaarlijke stoffen aanduiden op vrachtwagens. Een paar keer per maand rijden er wagens door de tunnel die dit soort stoffen vervoeren, dat mag niet. Het is de bedoeling dat de vrachtwagens via de naastgelegen Leidsche Rijntunnel rijden zoals de aangewezen route voor dergelijke vervoerders officieel is.

De ruim vijfhonderd meter lange tunnel is eigendom van de gemeente. Daardoor is zij ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de tunnel. De gemeente heeft nu samen met de IL&T besloten dat er camera’s worden geplaatst. Deze camera’s kunnen voertuigen met ADR-borden herkennen en fotograferen. Daarmee gaat de gemeente in gesprek met de vervoerders en kan IL&T handhavend optreden.

Met deze aanpak hoopt de gemeente de overtredingen te voorkomen en weer aan de veiligheidseisen en openstellingsvergunning te voldoen.