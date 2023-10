Utrecht gaat experimenteren met digitale meldplicht voor overlastgevende voetbalsupporters

Utrecht gaat samen met de gemeentes Rotterdam en Leeuwarden experimenteren met een digitale meldplicht voor overlastgevende voetbalsupporters. Hiermee kunnen gemeentes controleren of relschoppers met een gebiedsverbod zich daaraan houden.

De burgemeester kan aanvullend op een stadionverbod een gebiedsverbod opleggen, zodat een supporter bijvoorbeeld tijdens een wedstrijd niet bij een stadion in de buurt mag komen.

Op dit moment is nog het zo dat iemand met een gebiedsverbod zich nog fysiek moet melden bij een politiebureau. Deze maatregel wordt in de praktijk zelden opgelegd, omdat dit veel zou vragen van de capaciteit van de politie. Met de digitale meldplicht hopen deelnemende gemeentes voortaan op afstand te kunnen controleren of relschoppers met een gebiedsverbod zich hieraan houden.

Tijdens het experiment wordt gebruik gemaakt van een klein draagbaar kastje: de Mini-ID, waarmee via het lezen van een vingerafdruk wordt voldaan aan de meldplicht. In de eerste fase van het experiment krijgen 10 vrijwilligers een fictief gebiedsverbod opgelegd. In een periode van twee maanden moeten zij zich via de Mini-ID op bepaalde momenten melden.

In de tweede testfase gaan personen die daadwerkelijk een gebiedsverbod met een meldplicht hebben de Mini-ID gebruiken. In het experiment wordt gekeken naar onder meer de betrouwbaarheid van het systeem, veiligheid en privacy van de gebruikers.