Utrecht gaat hulp in huishouding anders vormgeven; meer samenwerking en ondersteuning op maat

De gemeente gaat hulp in de huishouding in Utrecht vanaf volgend jaar anders organiseren. Zo moet er meer ondersteuning op maat komen voor de cliënt en meer samenwerking met andere vormen van zorg en ondersteuning in de buurt. Er zijn vier partijen gekozen die deze vorm van hulp in de stad gaan bieden: Zorgwacht, Docura Thuiszorg, Emile Thuiszorg en T-zorg.

Onder huishoudelijke hulp verstaat de gemeente iemand die regelmatig bij mensen over de vloer komt en daardoor ziet hoe het met iemand gaat en of er wellicht aanvullende ondersteuning nodig is. De gemeente wil die hulp nu anders gaan organiseren. Hulp in het huishouden moet verbonden worden aan andere vormen van zorg en ondersteuning in de wijk, zodat er rondom de inwoners een ‘team’ ontstaat dat zorg en ondersteuning op maat kan leveren.

Utrechters die gebruikmaken van hulp bij het huishouden, kunnen ondanks de verandering rekenen op continuïteit in de ondersteuning, aldus de gemeente. “Uitgangspunt is dat cliënten hetzelfde aantal uren hulp in het huishouden blijven ontvangen en zoveel mogelijk hun eigen vertrouwde hulp behouden.” Medewerkers van de vier partijen die afscheid nemen worden door de partijen ook zoveel mogelijk overgenomen, met behoud van arbeidsvoorwaarden. Daarover volgt in het najaar meer informatie.

Basis

“In Utrecht willen we dat iedereen kan meedoen en kan blijven meedoen, ook als iemand ouder is of ondersteuning nodig heeft”, aldus wethouder welzijn Maarten van Ooijen. “Een schoon huis helpt daarbij. Het is onderdeel van de basis die op orde moet zijn om ruimte te (blijven) voelen om mee te doen, bijvoorbeeld bij het onderhouden van sociale contacten of bij het ondernemen van activiteiten.”

Aanbesteding

De aanbesteding verliep volgens de gemeente op een andere manier dan normaal. Na een eerste selectieronde is de gemeente namelijk een ‘dialoogfase’ ingegaan met de vier geselecteerde partijen. Bij die gesprekken waren ook de Wmo cliëntenraad, Solgu en het Buurtteam Sociaal betrokken.

“Door deze manier van aanbesteden is een basis van openheid en vertrouwen ontstaan tussen de vier partijen onderling en de gemeente. Deze vorm van dialooggericht aanbesteden zal in de toekomst vaker worden ingezet.”