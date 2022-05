Utrecht gaat met subsidie organisaties helpen die hun terrein watervriendelijker willen maken

De gemeente Utrecht gaat eigenaars, huurders en gebruikers van panden met een maatschappelijke functie – zoals scholen, musea, kinderdagverblijven, speeltuinen en kerken – helpen om hun pand en terrein watervriendelijker te maken. Sinds vorige week kunnen ze daarvoor subsidie aanvragen. De gemeente stelt jaarlijks 300.000 euro beschikbaar.

Volgens de gemeente moet Utrecht anders omgaan met regenwater om een gezonde en leefbare stad te blijven. De stad moet bijvoorbeeld voorbereid zijn op zware regenval, maar ook op droge periodes. De gemeente presenteerde eerder dit jaar het doel om 90 procent van de neerslag vast te houden en te verwerken op de plek waar het valt. Op verschillende plekken worden daarom asfalt en stenen vervangen door groen of constructies die water op kunnen slaan.

Dan blijft er echter nog een groot deel stad over. 60 procent van de ruimte in Utrecht is van particulieren en bedrijven. Daarom komt de gemeente dus met een subsidie voor eigenaren, huurders en gebruikers van panden met een maatschappelijke functie. “Door alle plekken met een maatschappelijke functie aan te spreken maakt de gemeente zowel veel eigenaren als bezoekers in één keer bewuster van de klimaatverandering en mogelijkheden om bij te dragen aan oplossingen.”

Verschillende organisaties hebben al maatregelen genomen. Kindercampus Molenpark in Lombok verving bijvoorbeeld 1720 vierkante meter tegels voor planten, waaronder een moestuin, werd er een vijver aangelegd op het schoolplein en een regenton aangesloten op de regenpijp. Ook de speeltuin op het Bankaplein werd vergroend door 420 vierkante meter tegels weg te halen.