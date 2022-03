Utrecht gaat niet optreden tegen laadpaalklevers

Er wordt in Utrecht niet opgetreden tegen zogenoemde laadpaalklevers. Vorig jaar is een proef gedaan in de Veemarktbuurt om het fenomeen – waarbij elektrische auto’s langer dan 24 uur aan de laadpaal staan – tegen te gaan. Uit het onderzoek bleek echter dat de invloed van de genomen maatregel lastig te meten was.



Elektrische auto’s zijn na 24 uur aan de laadpaal volgens de gemeente al lang opgeladen. Wanneer de eigenaar het voertuig niet weghaalt, betekent dit vanzelfsprekend dat andere mensen geen gebruik kunnen maken van de laadpaal. Met name in de Veemarktbuurt zijn relatief weinig laadpalen en ook is er volgens de gemeente weinig ruimte voor nieuwe exemplaren.

Tijdens de proef, die van begin april tot en met eind september 2021 liep, moesten eigenaren van elektrische auto’s 25 cent per uur betalen als zij hun auto langer dan 24 uur aan de laadpaal hadden staan. “Dit bedrag dat we doorberekenden heet een connectietarief”, is te lezen in een brief aan de gemeenteraad. Naast dit connectietarief moesten, net zoals in de 24 uur daarvoor, ook de kosten voor stroom worden afgerekend.

Lastig te meten

Na afloop van de proef heeft de Hogeschool van Amsterdam de resultaten geanalyseerd om te kijken of het connectietarief invloed had op laadpaalklevers. De invloed van deze maatregel bleek echter lastig te meten. Tijdens het onderzoek golden er bijvoorbeeld nog strengere coronamaatregelen en de bijbehorende adviezen, zoals het advies om thuis te werken.

Inmiddels zijn er volgens de gemeente veel minder laadpaalklevers omdat de meeste mensen weer vaker iedere dag de auto gebruikt. “Daarom zien wij op dit moment in ieder geval geen aanleiding om het connectietarief in de hele stad in te voeren.”

