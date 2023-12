Utrecht gaat statushouders tijdelijk huisvesten in Ibis hotel

Omdat de asielzoekerscentra in Nederland overvol zitten en Utrecht naar eigen zeggen een ‘forse’ achterstand heeft in het huisvesten van statushouders, krijgen deze mensen nu tijdelijk onderdak in het Ibis hotel aan de Bizetlaan. Daarnaast zegt de gemeente zich samen met de woningcorporaties in te spannen om de statushouders snel te huisvesten in de stad.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel is nog steeds overvol omdat er niet genoeg plekken zijn waar de asielzoekers naar door kunnen stromen. Eén van de oorzaken hiervan is dat er momenteel zo’n 16.000 statushouders verblijven in de azc’s in afwachting van een woning. Den Haag wil dat de gemeenten snelheid maken met het huisvesten van deze mensen, zodat er weel opvangplekken voor asielzoekers vrijkomen. “Utrecht heeft op dit moment een forse achterstand in de taakstelling huisvesting statushouders”, is te lezen in een brief van het college.

De gemeente Utrecht en het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) gaan daarom één jaar lang maximaal vijftig plekken – verdeeld over gedeelde kamers – in het Ibis hotel aan de Bizetlaan realiseren. “Door de statushouders tijdelijk onder te brengen, komen er meer plekken vrij voor asielzoekers in het azc en de statushouders kunnen alvast starten of verder gaan met hun inburgering in Utrecht.”

Joseph Haydnlaan

Het Ibis hotel ligt vlakbij het azc aan de Joseph Haydnlaan. Hierdoor kunnen de statushouders makkelijk gebruik blijven maken van bijvoorbeeld de kook- en studiefaciliteiten van dit azc. De overige kamers van het Ibis hotel blijven beschikbaar voor overige gasten.

“We zijn blij dat we met deze stap een bijdrage kunnen leveren in de opgave asielopvang en dat deze Utrechtse statushouders zich kunnen richten op hun toekomst in en bijdrage aan de stad Utrecht.” De gemeente zegt zich tot slot samen met de woningcorporaties in te blijven spannen om de statushouders snel te huisvesten in de stad.