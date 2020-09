Utrecht gaat weer strenger handhaven op coronamaatregelen in de openbare ruimte

De gemeente Utrecht gaat weer strenger handhaven op de naleving van coronamaatregelen. Dat liet de burgemeester van Utrecht, Peter den Oudsten dinsdagavond weten. Gisteren werd meteen de daad bij het woord gevoegd en trokken boa’s de parken in om met bezoekers in gesprek te gaan.

“Wij zien ook dat de cijfers weer oplopen”, zei de burgemeester dinsdagavond. Er stond al langer een bijeenkomst gepland in het stadhuis om over corona in Utrecht te praten, maar door de nieuwe regionale maatregelen en de sterke stijging van het aantal besmettingen noemde de burgemeester de bijeenkomst nog belangrijker. Hij sprak over corona als een ‘veelkoppig monster’.

Afgelopen zondag gingen er extra maatregelen in. Zo moet de horeca de deuren om 01.00 uur sluiten en moeten grote bijeenkomsten weer gemeld worden bij de gemeente. Ook is de burgemeester druk geweest om in gesprek te gaan met tal van organisaties in de stad om het belang van de coronamaatregelen te benadrukken.

Met groepen afspraken maken

“Ik heb met studenten uitgebreid gesproken, met studentenorganisaties, en heb ze gevraagd: word nu alsjeblieft mede-eigenaar van het probleem. Het is niet alleen een probleem van de overheid maar van ons allemaal. Dat hebben ze goed opgenomen en er wordt gewerkt aan een plan.”

Uiteraard zijn het niet alleen de studenten, ook met andere doelgroepen – zoals sportverenigingen, organisaties die inwoners met een andere culturele achtergrond bereiken en grootwinkelbedrijven – worden afspraken gemaakt om zo de impact van de maatregelen te vergroten. “Elke doelgroep heeft ook eigen communicatie nodig”, aldus de burgemeester. Het is nodig volgens hem: “Want de cijfers gaan de verkeerde kant op.”

Handhaving

Naast de maatregelen van het Rijk en de gesprekken die de gemeente aanknoopt met tal van doelgroepen gaat er ook weer strenger gehandhaafd worden. Zo worden locaties waar clusters van besmettingen plaatsvinden sneller gesloten. Maar ook gaan boa’s weer meer de parken in om mensen aan te spreken die geen afstand houden.

Dit laatste gebeurde dinsdagavond al meteen. In het Griftpark werden 51 waarschuwingen uitgedeeld en viel er 1 boete. Bij Park Paardenveld kregen 25 bezoekers een waarschuwing. In het Wilhelminapark en Park Lepelenburg waren waarschuwingen niet nodig, iedereen die werd aangesproken ging direct uit elkaar.

Venstertijden

Ook wordt er onderzocht of het mogelijk is – en zin heeft – om speciale bezoekerstijden te maken voor kwetsbare groepen. Zo kunnen zij veiliger overheidslocaties bezoeken als bibliotheken, zwembaden of het stadskantoor. Ook sectoren die niet tot de overheid behoren kunnen verzocht worden om mee te denken over deze venstertijden.

Centrum

De burgemeester heeft afgelopen zaterdag uitgebreid door het centrum gelopen. Hij zag dat de meeste mensen zich aan de maatregelen hielden. “Ik heb echt opgelet. Ik zag wel dat het op sommige plekken waar het heel druk was soms even wat minder ging.” De gemeente heeft ook extra mensen ingezet om voetgangers in het centrum aan te spreken.

“We monitoren het, als het nog veel drukker wordt moeten wij ook maatregelen treffen om het aantal bezoekers te verminderen.” De burgemeester hoop echter dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen en bij drukte een bezoekje aan het centrum even uitstellen.

