Utrecht gaat werken aan nieuw ontwerp voor gebied rondom Weerdsluis: ‘Poort naar de binnenstad’

De omgeving rond de Weerdsluis is een prachtig stukje Utrecht, maar het kan nog beter meent de gemeente. Daarom gaat de gemeente samen met bewoners een nieuw ontwerp maken voor de openbare ruimte. Het eerder bekritiseerde idee om een nieuwe brug te maken, maakt daar geen onderdeel meer van uit.

De gemeente wil de omgeving Weerdsluis aanpakken, waardoor het wordt omgevormd tot een ‘aantrekkelijke en levendige poort naar de binnenstad’. Er moeten onder andere meer zitplekken komen, ruimte voor voetgangers en fietsers en er moet groen toegevoegd worden. Om ruimte te maken moeten er parkeerplekken verdwijnen. Er wordt ook nagedacht over een laad- en losplek voor goederenvervoer over water.

Spreiding bezoekers

“We willen dat de Weerdsluis meer dan nu ‘een plek om naartoe te gaan’ wordt, en niet alleen een plek om doorheen te gaan. Kortom: een prettige ruimte om te zitten, bootjes te kijken, een ijsje te eten en vrienden te ontmoeten. We willen graag het contact met het water verbeteren en de monumentale waarde van de plek beter zichtbaar en beleefbaar maken”, aldus het college van B&W in een raadsbrief. De gemeente hoopt met het nieuwe ontwerp ook bij te kunnen dragen aan de spreiding van bezoekers over de binnenstad.

Het plan is nu vooral nog een visie. De gemeente wil het komende jaar gebruiken om met bewoners een eerste ontwerp te maken. Of alle wensen en plannen ook ingewilligd kunnen worden is nog niet zeker, er is voorlopig nog maar beperkt budget beschikbaar. Mogelijk komt daar in de toekomst nog wel meer geld bij.

Brug

In 2021 keek de gemeente Utrecht al hoe de ruimte rond de Weerdsluis aangepakt kon worden. Daarbij zijn onder andere mogelijke varianten met een nieuwe fietsbrug verkend. Kort daarna is in het coalitieakkoord 2022 – 2026 besloten dat er geen nieuwe fietsbrug bij de Weerdsluis komt.