Utrecht gaat zich als City of Literature inzetten om het leesplezier vergroten

Utrecht wil zich als Unesco City of Literature gaan inzetten om het belang van lezen onder de aandacht te brengen. Uit recent onderzoek is gebleken dat jongeren de afgelopen jaren minder en slechter zijn gaan lezen en dat heeft volgens de gemeente veel negatieve gevolgen.



Sinds 2017 mag Utrecht zich Unesco City of Literature noemen. Het initiatief voor de aanvraag kwam van Het Literatuurhuis (inmiddels International Literature Festival Utrecht (ILFU)). Samen met de gemeente en literaire partijen uit de stad werd een bidbook gemaakt. “Het predicaat City of Literature is een internationale erkenning voor onze stad, die een uitzonderlijk levendige literaire scene en een lange literatuurgeschiedenis kent”, aldus de gemeente.

Om de titel te behouden heeft ILFU een toekomstplan gemaakt. Een onderdeel van dat plan is om het plezier van lezen te bevorderen en daarmee geeft het gehoor aan het advies van de Raad voor Cultuur uit 2018. Volgens de gemeente blijkt uit verschillende onderzoeken dat Nederlandse jongeren de afgelopen jaren steeds minder en slechter zijn gaan lezen.

“Met negatieve gevolgen voor hun startpositie als het gaat om bijvoorbeeld kansen op de arbeidsmarkt. Maar ook op het gebied van weerbaarheid en gezondheid zijn er talloze correlaties met geletterdheid te leggen.”

Plan van aanpak

Op dit moment wordt gewerkt om de toekomstvisie te vertalen naar een plan van aanpak. Hiervoor is eind vorig jaar een coördinator aangesteld die onder andere onderzoekt hoe je meer mensen aan het lezen krijgt.

Hoewel er nog gebouwd wordt aan het plan van aanpak, is volgens de gemeente één ding zeker: “Een stad die internationaal erkend wordt als stad van de literatuur zou een bovengemiddelde inspanning moeten doen om het plezier in lezen te bevorderen. En juist in de huidige omstandigheden kan de verbeelding van verhalen troost bieden en tot nieuwe inzichten leiden.”

Kennis

Aan kennis om de doelstelling te halen schort het volgens de gemeente niet. De afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd met partijen als Bibliotheek Utrecht, Broese, Uitgeverij VBK, Universiteit Utrecht, Stichting Lezen en Taal doet meer.

“Uit deze gesprekken kwam naar voren dat veel mensen vanuit verschillende invalshoeken en bovendien vanuit veel enthousiasme met leesplezier en leesbevordering bezig zijn. Er is veel kennis aanwezig, en toch is er wetenschappelijk nog niet een afdoende aanpak gevonden.”

Dit jaar worden de plannen verder geconcretiseerd. “Het uiteindelijke doel is om in 2021 een plan van aanpak te hebben waarin de in dit jaar gestarte samenwerkingen op het gebied van leesplezier met alle spelers in het veld verder zijn uitgewerkt.”