Utrecht geeft ook komende maanden geld aan inwoners om coronacrisis door te komen

Utrechters die door de coronacrisis minder inkomsten hebben, kunnen ook de komende maanden geld krijgen van de gemeente. De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) blijft tot eind dit jaar van kracht.

Bewoners die door corona minder inkomsten hebben kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage aan de huur of hypotheek. Dit is voor de maanden juli tot en met december 2021. De TONK werd aan het begin van dit jaar aangekondigd, en is nu dus verlengd.

De regeling is er bijvoorbeeld voor flexwerkers die minder uren moesten werken, mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt of ondernemers die minder inkomsten hadden door corona.

Eerder was zelfstandige woonruimte een voorwaarde om TONK te kunnen krijgen. Die is nu vervallen. Dat maakt de TONK nu ook beschikbaar voor bijvoorbeeld studenten die een kamer huren of mensen die een woning delen. Er zijn 4 maximumbedragen: 750, 1.500, 2.250 en 3.000 euro. Dit zijn de bedragen als de TONK voor zes maanden wordt aangevraagd.