‘Utrecht groeit iets minder hard vanwege geringe woningbouw en corona’

Het inwoneraantal van Utrecht groeit iets minder hard dan eerder werd geschat. In 2020 bleek uit de bevolkingsprognose van de gemeente namelijk dat de grens van 400.000 inwoners in 2027 zou worden behaald, maar nu is dat aangepast naar 2028. Deze vertraagde groei is onder meer het gevolg van de geringere woningtoename en van de coronapandemie.

De gemeente maakt elk jaar een prognose van de bevolkingsgroei van de stad. Hierin is de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de Utrechtse bevolking te zien. Deze prognose is gebaseerd op de geplande woningbouw in combinatie met de demografische trends rond geboorte, sterfte en migratie.

In de huidige bevolkingsprognose is te lezen dat Utrecht op 1 januari van dit jaar 359.355 inwoners telde. De verwachting is dat dit aantal in 2040 is gegroeid naar 474.000 Utrechters. Dat is dus een toename van 115.000 inwoners in 19 jaar tijd.

Woningen

Deze, volgens de gemeente ‘flinke toename’, is mede mogelijk omdat in de komende 19 jaar het aantal Utrechtse woningen met 57.000 huizen toeneemt. De Merwedekanaalzone, het Jaarbeursterrein en Leidsche Rijn zijn gebieden waar komende jaren veel gebouwd moet worden.

“Maar er wordt ook gebouwd op kleinere plekken, zoals bij de 2e Daalsedijk en het Kruisvaartterrein. Ook in de binnenstad, het stationsgebied, Utrecht Science Park, Leidsche Rijn Centrum en Papendorp is ruimte voor extra woningen, winkels, bedrijven, cultuur en maatschappelijke instellingen”, is te lezen in de bevolkingsprognose.

Zuidwest

Volgens de prognose zullen alle Utrechtse wijken tot 2040 groeien. De helft van de groei wordt opgevangen in Zuidwest en Leidsche Rijn. “Zuidwest krijgt er naar verwachting tot 2040 ruim 32.000 inwoners bij (groei van 84 procent) en wordt met meer dan 70.000 inwoners de grootste wijk.” In Zuidwest liggen onder meer Kanaleneiland, Transwijk en Dichterswijk.

In Leidsche Rijn, ook een belangrijke ‘groeilocatie’, groeit het aantal inwoners tot 2040 met 22.000 inwoners. Dat is een toename van 53 procent. “Maar ook de wijken Oost, Overvecht, Binnenstad en West groeien aanzienlijk, elk met 9.000 tot 15.000 inwoners.”

Een logisch gevolg van het groeiende inwoneraantal is een toename van de bevolkingsdichtheid. In 19 jaar tijd zal dit toenemen van ongeveer 3.600 inwoners per vierkante kilometer naar 4.800 mensen. Een toename van 1.200 inwoners per vierkante kilometer.

65-plussers

In weliswaar alle leeftijdsgroepen wordt een toename verwacht, maar de 65-plussers stijgen naar verwachting procentueel het sterkst; van 37.900 in 2021 naar bijna 61.000 in 2040. Deze groep neemt daardoor met zo’n 60 procent toe. “Deze toename komt met name door het ouder worden van de mensen die al in Utrecht wonen.”

Van de mensen die naar Utrecht komen is maar een klein deel 65 jaar of ouder. De vergrijzing gaat hier dan ook minder hard dan in de rest van Nederland. In 2040 is zo’n 13 procent van de Utrechters 65 jaar of ouder. Landelijk ligt dit percentage op 20 procent. “Utrecht is en blijft een jonge stad.”

Basisschool

Ook het aantal jonge kinderen van 0 tot en met 3 jaar zal na een daling in de afgelopen jaren waarschijnlijk weer ‘sterk’ toenemen. Dit jaar lag dat aantal nog op 1.479 en in 2040 is het volgens de prognose gegroeid naar 2.023. Dit heeft onder meer gevolgen voor het aantal basisschoolkinderen. Vanwege de eerdere daling zal dit aantal namelijk eerst afnemen, maar daarna sterk groeien.

Deze groei is, zoals eerder beschreven, mogelijk omdat er in Utrecht de komende periode woningen bij worden gebouwd. In de prognose is te lezen dat er tot 2039 57.000 huizen in Utrecht bijkomen. Dit is nieuwbouw minus sloop.

Corona

Tot slot heeft de coronapandemie invloed op de bevolkingsgroei. Door oversterfte en een lagere migratie vanuit het buitenland groeit de bevolking van Utrecht tijdens de coronacrisis minder hard dan eerder voorspeld. De gemeente heeft daarom het groeicijfer naar beneden bijgesteld.

“Het moet nog blijken of deze demografische effecten tijdelijk zijn of ook op de langere termijn doorwerken. Het is wel aannemelijk dat in de eerstvolgende jaren enig effect hiervan te zien zal zijn.”