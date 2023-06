Utrecht hangt voortaan op 30 juni vlag halfstok om slavernijverleden in Utrecht te herdenken

Utrecht gaat op 30 juni voortaan de vlag halfstok hangen. De gemeente doet dit om het slavernijverleden in Utrecht te herdenken. Tijdens Keti Koti zaterdag wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en wordt de vlag in de top gehesen.

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma bood vorig jaar excuses aan voor de rol van het stadsbestuur in het slavernijverleden. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten om vanaf vandaag op 30 juni de vlag halfstok te hangen. Vrijdag wordt in het Griftpark ook het slavernijmonument Vlucht en Verzet onthuld. Het monument werd gemaakt door kunstenares patricia kaersenhout.

In Utrecht wordt op 1 juli Keti Koti gevierd. De gemeente hijst de vlag dan in de top. Op verschillende plekken in de stad wordt Keti Koti gevierd, met verschillende activiteiten. DUIC maakte een overzicht van wat er zaterdag allemaal te doen is.