Utrecht heeft 325 bedden beschikbaar voor vluchtelingen, maar is naarstig op zoek naar meer

Er zijn momenteel in Utrecht 325 bedden beschikbaar voor de langdurige opvang van vluchtelingen. Ondanks dit aantal is de gemeente nog hard op zoek naar extra opvanglocaties. Met name door het conflict in Oekraïne wordt verwacht dat de toestroom aan vluchtelingen de komende dagen verder toeneemt.

Bij de noodlocatie in de Jaarbeurs verblijven per nacht enkele tientallen mensen. Deze plek functioneert als ‘opvanghub’, waar vanuit personen worden overgebracht naar meer langdurige opvangplekken in de stad of de regio.

Utrecht heeft momenteel 325 duurzame opvangplekken waar vluchtelingen nog terecht kunnen. Het gaat om 60 hotelbedden, 240 plekken bij gastgezinnen en ook zijn er 25 bedden beschikbaar voor vluchtelingen met een verstandelijke of lichamelijke beperking beschikbaar aan de Zeehaenkade.

Tot nu toe zijn er 160 bedden voor langdurige opvang bezet. Het gaat dan met name om hotels en in mindere mate over gastgezinnen.

20 panden

Al deze opvangplekken zijn door de gemeente gecoördineerd. Omdat verwacht wordt dat er de komende dagen nog meer vluchtelingen naar Nederland komen, wordt gezocht naar nieuwe opvanglocaties. De gemeente zegt momenteel twintig panden op het oog te hebben. Er wordt onderzocht of deze plekken überhaupt geschikt zijn voor opvang en daarnaast op welke termijn en voor hoelang. Het gaat mogelijk om duizend nieuwe plekken.

Tot slot heeft Veiligheidsregio Utrecht (VRU) afgelopen week een Klant Contact Centrum (KCC) geopend. Hier kunnen onder meer inwoners en bedrijven terecht met vragen over de opvang van vluchtelingen. Bekijk de website van VRU voor meer informatie.

