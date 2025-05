Uit onderzoek is gebleken dat de gemeente Utrecht de meeste speeltuinen heeft van heel Nederland, en in relatieve zin ook de meeste in de provincie. Om te voorkomen dat kinderen te veel voor een scherm zitten of overgewicht krijgen, is buitenspelen ontzettend belangrijk. Daarom deed het platform Uit met Kinderen per gemeente onderzoek naar het aantal speeltuinen per duizend kinderen.

De gemeente Utrecht heeft in totaal 2467 openbare speeltuinen, en heeft daarmee de meeste speeltuinen in Nederland. Gedeeld door het aantal kinderen in de gemeente, heeft Utrecht gemiddeld 48 speeltuinen per duizend kinderen onder de 13 jaar.

Ter vergelijking: de gemeente Lopik heeft relatief gezien de minste speeltuinen van de provincie. Daar zijn er vier speeltuinen per duizend kinderen.

Natuurspeeltuinen

Speeltuinen maken volgens het platform bovendien een ontwikkeling door: “Waar een klassieke speeltuin bestond uit een schommel, wipwap en klimrek, zijn moderne speelplekken steeds vaker ingericht met natuurlijke materialen.”

Denk hierbij aan boomstammen, keien, en houtsnippers. Ook is er meer ruimte voor vrij spel en zijn er sportelementen als een panna-kooi of beweegroute.

Natuurspeeltuinen – avontuurlijke speelplekken in of vlak bij de natuur waar gespeeld kan worden met bijvoorbeeld zand, water en takken – zijn ook meer in opkomst. Die worden beheerd door natuurmonumenten. Van de 23 Nederlandse natuurspeeltuinen is er één gevestigd in Utrecht: Speelbos Gagelbos.