Utrecht heeft eerste gerobotiseerde pakketautomaat van PostNL

Utrecht heeft de eerste gerobotiseerde pakketautomaat van PostNL. In Leidsche Rijn staat het apparaat waarmee klanten zelf pakketjes kunnen afhalen of versturen.

De komende jaren wil PostNL meer en slimmer gebruik maken van data, digitalisering en robotisering. In de Jumbo aan het Berlijnplein staat daarom nu de eerste gerobotiseerde pakketautomaat.

Met deze pakketautomaten kan de klant zelf zijn of haar pakket ophalen, zonder dat een medewerker daarbij hoeft te helpen. Om de veiligheid te waarborgen krijgt elke klant vooraf een unieke pincode via e-mail of sms, waarmee het pakket uit de machine kan worden gehaald. Ook kan een klant bij deze nieuwe gerobotiseerde pakketautomaat een pakket afgeven voor verzending.

200 pakketten

Er passen zo’n 200 pakketten in de automaat. Aan de buitenkant zien klanten een scherm met een luik waar hun pakket doorheen gaat. Achter dat luik zit een grote ingebouwde opslagruimte. Dit is nieuw ten opzichte van de huidige pakketautomaten.

De pakketautomaat in Utrecht wordt een half jaar getest. Het is de bedoeling dat deze nieuwe pakketautomaten vanaf eind 2021 bij steeds meer PostNL-punten door het hele land te zien zijn.