Utrecht heeft er een nieuw chocolaatje bij, de Dombon

Na jarenlange restauraties komt de Domtoren eindelijk weer uit de steigers. Goede timing voor ontwerper Joost Gijzel, die in samenwerking met chocolaterie Cacao een nieuw chocolaatje heeft uitgebracht. De Domtoren-vormige bonbon gaat door het leven als de Dombon.

“De timing is eerlijk gezegd een beetje toeval”, vertelt de 38-jarige Gijzel. “Er gaat zo veel werk aan vooraf, we zijn er twee jaar mee bezig geweest. Het loopt nu dus toevallig samen.”

Vanuit zijn designbureau werkt Gijzel al jaren aan verschillende producten en ideeën, met als inspiratie de stad en haar Domtoren. Eerder ontwierp hij onder meer lampen, vazen en mallen voor zandkastelen in de vorm van de Domtoren. Ook kennen we Gijzel van het straatnaambordje in de Utrechtse volkstaal.

Traditionele vormen

“Ik vind het leuk om bestaande, traditionele vormen een nieuwe moderne look te geven. Om de essentie van iets naar voren te kunnen brengen”, vertelt Gijzel. “Ik wil me daarbij niet beperken tot één materiaal. Ik werk graag met zo veel mogelijk verschillende materialen van glas, tot hout, tot steen, en nu dus een eetbaar materiaal”, vervolgt hij. “Die vrijheid heb je ook als ontwerper, als je samenwerkingen aan gaat.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Voor de Dombon ging hij de samenwerking aan met de ambachtelijke chocolaterie Cacao, die sinds 2012 gevestigd zit aan de Oudegracht. “Het idee lag er al lang, en ik wilde graag samenwerken met een lokale partij. Het is mooi dat het productieproces gaat plaatsvinden aan de Oudegracht”, vertelt Gijzel.

Achter de schermen

Achter een glazen wand in de winkel ligt de hele productieketen van Cacao, wat betekent dat bezoekers bij binnenkomst gelijk een kijkje achter de schermen krijgen. De machines draaien dag en nacht. “Daarmee garanderen zij, net als een bakker die vroeg opstaat, de versheid van deze producten. Het is absoluut een ambacht”, stelt Gijzel. “Het doel is dat de Dombons straks op meerdere plekken in de stad verkrijgbaar zijn, met Cacao als productielocatie.”

“Er zijn al een aantal restaurants die het echt een leuk chocolaatje vinden, zij kunnen het dan bij ons inkopen en hun eigen smaak toevoegen. Dat maakt het ook echt uniek en vernieuwend, dat restaurants hun eigen smaken kunnen aanvragen”, vertelt Gijzel. “Karel V wilde bijvoorbeeld iets met kweeappel gaan doen.”