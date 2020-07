Utrecht heeft er een tweede kinderspeelkleed bij

Utrecht heeft er een tweede speelkleed bij. Nadat in april van dit jaar al een kleed met onder andere de Domtoren, het Bollendak en de Galgenwaard werd geïntroduceerd, is er nu ook een alternatief.

Ook op het nieuwe speelkleed staan de bovengenoemde iconische plekken. Daarnaast zijn onder meer ook het postkantoor aan de Neude, De Inktpot, nijntje-pleintje, het Stadskantoor, kasteel Haarzuilens en station Utrecht Centraal afgebeeld.

Het speelkleed is een idee van Dick en Bas van Creij. Zij hebben ook besloten welke gebouwen en plekken er worden afgebeeld. “Al het moois dat Utrecht te bieden heeft is natuurlijk te veel om op één speelkleed te verwerken, maar wij denken er geslaagd in te zijn.”

Naast Utrecht zijn er ook kinderspeelkleden van onder andere Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Leeuwarden en Den Bosch gemaakt. De Utrechtse variant is hier te bestellen.