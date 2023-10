Utrecht heeft er officieel een ‘Hofleverancier’ bij: kapperszaak De Bruijn op de Springweg

De Bruijn Haarmode mag zichzelf nu officieel Hofleverancier noemen. Vrijdagmiddag ontvingen Michael en zijn vader Peter de Bruijn het predicaat uit handen van loco-burgemeester Susanne Schilderman. De kapperszaak kreeg het predicaat ter ere van hun 175-jarig bestaan.

“Het predicaat Hofleverancier is een Koninklijke onderscheiding voor kleine en middelgrote bedrijven, die niet noodzakelijkerwijs aan het Hof leveren”, zo omschrijft de gemeente het. Ook moet een bedrijf minstens honderd jaar bestaan en een goede reputatie hebben in de regio.

De Bruijn maakte er gistermiddag een feestelijke aangelegenheid van, inclusief hapjes, drankjes en livemuziek. Tientallen mensen, onder wie familie en vrienden, waren bij de overhandiging aanwezig.

Zesde generatie

De Bruijn is een van de oudste kappersfamilies van Nederland. In 1848 begon de familie met een herenkapper en sinds 1986 konden ook dames er terecht. Michael de Bruijn staat nu als zesde generatie als kapper in de zaak.

Bij Michael was het ook jong geleerd is oud gedaan, vertelde hij eerder al eens aan DUIC. Hij was dertien toen hij voor het eerst iemand knipte: dat was zijn opa. Daar hangt ook een zwart-witfoto van in de winkel. Op die foto zijn drie generaties De Bruijn te zien, want ook Peter staat erop. Hij kijkt toe hoe zijn zoon zijn vader knipt.

Knippen op je twaalfde

Toen Peter nog een klein jochie was, wist hij al dat hij kapper wilde worden. “Ik was een jaar of zes toen een klant van mijn vader zei dat ik hem mocht inzepen. Dat was een aannemer hier uit de buurt. Ik was apetrots. Zijn hele gezicht zat eronder. Hij kon erom lachen.” Ook de jaren erna bleef het kappersvak hem boeien. “Op mijn twaalfde stond ik al mijn vriendjes van school en uit de buurt te knippen.”

Landelijk zijn er zo’n 400 Hofleveranciers, en in Utrecht zijn ze slechts op twee handen te tellen. Dat zijn onder meer Mobach Keramiek, Huize Molenaar en Thom Broekman.