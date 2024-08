Utrecht heeft er sinds kort een nieuwe straatnaam bij; Bolstraat is omgedoopt tot Femke Bolstraat

De sensationele overwinning van het Nederlandse team op de estafette tijdens de Olympische Spelen was voor iemand in Utrecht waarschijnlijk reden om de Bolstraat om te dopen tot Femke Bolstraat. Het was namelijk deze atleet uit Amersfoort die in de slotronde hoge ogen gooide door vlak voor de finish een flinke inhaalslag te maken, waardoor de Nederlanders goud wonnen.

De Bolstraat in de wijk Oost is vernoemd naar de bloembol. De kans is daarom klein dat iemand zich gepasseerd voelt, nu de straat even een andere naam heeft gekregen. Het gaat overigens om een officieuze naam, mensen die de Femke Bolstraat in Utrecht proberen te vinden hebben waarschijnlijk meer succes als zij naar de ‘Bolstraat’ navigeren.

Op 2 augustus kwam het gemengde Nederlandse team van atleten in actie tijdens de 4 x 400 meter estafette op de Olympische Spelen in Parijs. Femke Bol was de laatste die het stokje overnam en zij wist halverwege de laatste bocht drie estafettelopers uit andere landen in te halen. Hierdoor kwam zij als eerste over de finish en won het Nederlandse team een gouden medaille.

De 4 x 400 meter estafette was niet Bols laatste kans op een medaille. Ze komt de komende dagen nog vaker in actie. Of de Bolstraat straks nog steeds de Femke Bolstraat wordt genoemd is dus nog even spannend.