Utrecht heeft er tabak van: vestigen van nieuwe tabaksspeciaalzaak niet langer toegestaan in de stad

De gemeente Utrecht heeft besloten dat in de stad niet langer nieuwe tabaksspeciaalzaken mogen worden geopend. Daarmee loopt de gemeente vooruit op landelijke wet- en regelgeving. Het besluit geldt in elk geval voor het komende jaar.



Het landelijke verbod op de verkoop van tabak in supermarkten gaat volgend jaar in, maar de Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg is bang dat de markt zich vanaf dan gaat verplaatsen. Hoewel supermarkten straks dus geen tabak meer mogen verkopen, blijft het inrichten van een tabaksspeciaalzaak met een aparte ingang – dus niet toegankelijk vanuit de supermarkt – volgens de landelijke wetgeving bijvoorbeeld nog wél toegestaan. De gemeente wil voorkomen dat ondernemers op zoek gaan naar dit soort oplossingen om na juli 2024 tóch tabak te kunnen verkopen.



De Tweede Kamer heeft wel een motie aangenomen om gemeenten bevoegdheden te geven om nieuwe tabakszaken te weren, maar de wetgeving is nog niet aangepast. De gemeente Utrecht heeft nu dus besloten om zelf stappen te zetten.

Voorbereidingsbesluit

De gemeenteraad heeft donderdag, vooruitlopend op de landelijke wetgeving, een zogenoemd voorbereidingsbesluit genomen. In dat besluit staat dat het niet meer toegestaan is om een nieuwe tabaksspeciaalzaak te vestigen in de stad. Het besluit geldt voor de periode van één jaar.

“Onze ambitie is dat alle Utrechtse kinderen in 2035 rookvrij opgroeien, en dat minder dan 5% van de inwoners (nog) rookt. We juichen het landelijke verbod op verkoop in supermarkten – per 1 juli 2024 – dan ook toe”, aldus wethouder Eerenberg. “Tegelijkertijd zien we dat de huidige wet- en regelgeving ons nu niet de bevoegdheid geeft om op te treden tegen de vestiging van nieuwe tabakszaken. Met het voorbereidingsbesluit, dat geldt voor de hele stad, zorgen we ervoor dat dat wél kan.” Eerenberg ziet de nieuwe regel als een grote stap op weg naar een rookvrije generatie in 2035. “Daar ben ik blij mee.”

De gemeente Utrecht roept tot slot staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op om snel paal en perk te stellen aan het vestigen van nieuwe tabaksspeciaalzaken. De brief aan de staatssecretaris is door de gemeente Utrecht, maar ook door de gemeente Rotterdam en Amsterdam ondertekend.