Utrecht heeft meer speelplekken nodig; ‘Groener, speelser en klimaatproof’

Omdat de komende jaren in Utrecht het aantal inwoners groeit, en daarmee ook het aantal kinderen, wil de gemeente dat er voldoende speelplekken zijn. Daarom is de visie Spelen in je eigen buurt opgesteld, waarin onder andere staat dat er binnen 200 meter van elk huis een speelplaats moet komen.

Nu wonen er nog zo’n 360.000 mensen in de stad, maar de verwachting is dat in 2040 het aantal Utrechters is opgelopen naar 450.000. Daarnaast is het zo dat in sommige buurten nu meer kinderen wonen dan tien jaar geleden en op andere plekken is het aandeel kinderen juist teruggelopen.

De huidige speelruimtenota en de bijbehorende plannen dateren uit 2009 en 2010-2013. “Sinds die tijd heeft de ruimtelijke ontwikkeling van de stad zich verder doorgezet, onder andere met de verdere stadsuitbreiding in Leidsche Rijn en herstructureringen in andere wijken”, aldus de gemeente Utrecht.

Groen

Om het beleid weer actueel te maken zijn er nieuwe plannen gemaakt. Daarin staat onder andere iets over het aantal speelplekken en ook waar deze moeten komen. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat kinderen in het groen kunnen spelen en dat de nieuwe speelruimtes klimaatbestendig worden ingericht.

“Met de nieuwe nota voor speelruimte spelen we in op de steeds veranderde behoefte aan speelplekken”, zegt wethouder Kees Diepeveen. “We gaan voor een inrichting die past bij de groei van het aantal kinderen in de stad. Groener, speelser en klimaatproof.”

Inzage

De nota ligt van 29 juni tot en met 17 september ter inzage. Iedereen die wil, kan een zienswijze indienen. Op 13 juli is er van 16.00 tot 18.00 uur een online spreekuur over de nota. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente.