Utrecht heeft met Buurman een circulaire bouwmarkt; materialen van afvalscheidingstation, sloop of renovatie van panden

De circulaire bouwmarkt Buurman Utrecht moet verhuizen. Het pand op het Hof van Cartesius aan de Utrechtse Vlampijpstraat is te klein geworden. Ver hoeft Buurman Utrecht niet uit te wijken; de nieuwe locatie van de bouwmarkt ligt ook op het Hof van Cartesius, een paar meter verderop. Vanaf januari kan de grote verhuizing beginnen.

Gele bladeren en kledderig weer: het is echt herfstvakantie in Utrecht als DUIC bij Buurman Utrecht op bezoek is. Maar herfstvakantie betekent ook tijd om aandacht aan klusjes in of aan het huis te doen. Een paar mensen snuffelen rond tussen de hoge schappen waar herbruikbaar hout en ijzerwaar van Buurman Utrecht in ligt. Er past nog maar nauwelijks wat bij. De schappen zijn afgeladen vol. Een van de klanten van Buurman Utrecht komt met een grote, witte plaat aanzetten. Hij heeft net een wastafel met een kraan afgegeven en is nu op zoek naar materialen om een afdakje te maken. Meteen wordt Charlotte erbij geroepen. Zij is de expert op het gebied van materialen, vertelt Bianca Ernst. Zij richtte samen met Charlotte Ernst en Simone Tenda Buurman Utrecht op. “Dit is trespa”, zegt Charlotte. “Het wordt vaak gebruikt voor de afwerking van sociale huurwoningen. Verticaal, tegen de buitenkant van het gebouw. Deze komen van de Antoniushof hier in Utrecht.”

Buurman Utrecht is een circulaire bouwmarkt. Dat wil zeggen dat de spullen die je hier vindt, al een keer eerder zijn gebruikt. In plaats van het storten, verbranden of laagwaardig recyclen van restmaterialen, geeft Buurman deze materialen een nieuw leven via de bouwmarkt en de werkplaats. Mensen kunnen hier materialen kopen om die nogmaals te gebruiken. Gebruikte, nog bruikbare materialen zijn hier ook in te leveren. De materialen in Buurman komen van het afvalscheidingstation, sloop of renovatie van panden (urban mining) of houtleveranciers.

“Vaak worden materialen uit bedrijfspanden weggedaan omdat ze financieel zijn afgeschreven”, zegt Bianca. “De investering die een bedrijf in het pand steekt, of daarvoor berekent, zijn niet altijd in lijn met de levensduur van de materialen of machines. Die kunnen nog langer mee.” Een goed voorbeeld van bouwen met circulaire materialen is natuurlijk het Hof van Cartesius. Dat bestaat voor een groot deel uit materialen die zijn afgedankt, maar die nog prima opnieuw konden worden gebruikt.

Buurman Utrecht is niet alleen een bouwmarkt, maar ook een werkplaats. Buurman Yoep is de workshop Material Driven Design aan het voorbereiden voor 10 collega’s van een afdeling. In de werkplaats kun je als particulier ook gebruik maken van diverse gereedschappen, zoals een afkort-, inval- en decoupeerzaag. In de nieuwe werkplaats komen daar ook een formaatzaag en hopelijk een vandiktebank bij. Hiermee kunnen mensen met twee rechterhanden zelf aan de slag in de werkplaats om meubels, kunst of iets anders te maken. Mensen die zonder begeleiding de plank nog wel eens mis kunnen slaan, kunnen hulp van een Buurman aanvragen of zich aanmelden voor de workshops en cursussen van Buurman Utrecht. Daar leer je op je eigen niveau hoe je met een zaag of een boormachine aan de slag kan.

Charlotte komt aanlopen met een stuk metaal in haar hand. Een onderdeel van het interieur van een lift. “Dit kunnen we best bewaren, toch? We hebben daar meerdere stukken van.” De onderdelen zijn bovendien in een hippe kleur geel geverfd. Charlotte is ervan overtuigd dat ze nog bruikbaar zijn. Bianca legt uit: “De kwaliteit van de bouwmarkt hangt af van waar wij ja of nee tegen zeggen. Soms komen mensen met stukken hout waar allemaal spijkers en schroeven inzitten. Dat is eigenlijk al afval. Je moet daar kritisch op blijven.”

Veel nieuwe materialen kan Buurman Utrecht niet meer aannemen. De circulaire bouwmarkt barst al geruime tijd uit zijn voegen. Materialen stapelen zich op buiten de gerecyclede muren van Buurman en de workshops moeten regelmatig naar een carport voor de deur uitwijken. Buurman gaat de ruimte van 90 vierkante meter verlaten voor een nieuwe loods een tiental meters verderop.

Het nieuwe onderkomen krijgt een oppervlakte van zo’n 380 vierkante meter – en die is al bijna helemaal gevuld ook. Er komt meer ruimte voor opslag van materialen, meer ruimte voor de workshops en er wordt een kantoorruimte en keuken ingebouwd. De bouw is al in volle gang. Het skelet staat al en ook het dak ligt erop. Naar verwachting is het nieuwe pand van Buurman in december al klaar. Vanaf januari kan de grote verhuizing beginnen. In de huidige locatie van Buurman Utrecht komt een horecagelegenheid voor overdag. Daarover wordt binnenkort meer bekend, laat Bianca weten.

De nieuwe locatie ligt aangesloten aan het eerste ‘dorp’ van het Hof van Cartesius. Het tweede dorp is nog volop in ontwikkeling. Naast het nieuwe pand van Buurman Utrecht komen nog meer circulaire studio’s voor creatieve ondernemers en makers. De gevels worden aangeleverd zonder afwerking. Dat mogen de nieuwe bewoners zelf doen. De circulaire materialen kiezen ze zelf uit. “Het is natuurlijk het makkelijkste om die materialen bij Buurman te halen. Wij zitten om de hoek.”

Misha de Waal loopt stage bij Buurman Utrecht. Hij houdt zich bezig met de crowdfunding voor de uitbreiding en verhuizing van Buurman. “We zijn een crowdfunding gestart voor de laatste materialen voor de bouw van het nieuwe pand en voor machines”, legt hij uit. Het bedrag waarnaar Buurman Utrecht op zoek is, ligt op 18 duizend euro. Daarmee kunnen ze hun nieuwe werkplaats inrichten, want Buurman is zelf verantwoordelijk voor de afbouw van de nieuwe locatie. “We willen nog een heftruck en een formaatzaagmachine voor plaatmateriaal kopen. momenteel halen we materialen op met bus en aanhanger, maar vanaf volgend jaar willen we dit met een bakwagen doen.” Ook moeten er nog extra installaties voor krachtstroom komen. Misha vertelt dat het best goed gaat met de crowdfunding. “We zitten op de helft van het bedrag, maar alle hulp is welkom.” Je kan Buurman steunen door nu al een materialenwaardebon of plekje in de werkplaats te kopen. Dit kan via de crowdfunding op het platform Voor je Stadsie.