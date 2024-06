Utrecht heeft met uutje nieuw spaarprogramma voor lokale winkels en horeca

Utrecht heeft met uutje een nieuwe app waar bewoners kunnen sparen voor onder meer korting bij lokale winkels en horeca. Er doen al ruim 75 zaken mee waar mensen voor elke euro een ‘uutje’ krijgen. Deze uutjes zijn weer in te wisselen voor kortingen en activiteiten. Ook zijn er cadeaubonnen te koop die besteed kunnen worden bij lokale ondernemingen.

Het idee voor uutje.app komt van de Utrechtse ondernemer Wichert van Rijn. Hij liep al jaren met het idee rond en nu is het dan ook echt werkelijkheid. Het idee is vrij simpel: “Voor elke euro die je uitgeeft, krijgt je een uutje. Met de uutjes kan je in de app vouchers aanschaffen waarmee je weer leuke dingen kan doen.”

Er zijn nu zo’n 75 lokale ondernemers aangesloten bij de app; horecazaken, bloemisten, sportlocaties en kledingwinkels. “Ik zou ook nog wel meer diensten willen toevoegen, en goede doelen en andere maatschappelijke projecten. Het is gewoon mooi als we op deze manier de lokale economie in Utrecht kunnen helpen en elkaar steunen.”

In de app is onder meer al te zien dat gebruikers met 200 uutjes een derde pizza gratis krijgen bij Vegitalian, voor 40 uutjes krijgen gebruikers voor 5 euro twee speciaalbiertjes bij West en voor 500 uutjes krijgt men 25 euro korting bij Barsoi.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Cadeaubonnen

Van Rijn: “Het mes snijdt hier echt aan twee kanten. Gebruikers van de app kunnen sparen voor kortingen en activiteiten en lokale ondernemers komen in contact met nieuwe doelgroepen.” De app moet nog flink gaan groeien: “Ik zou het mooi vinden als er ook meer creatieve dingen te doen zijn met uutjes, ondernemers hoeven niet alleen kortingen aan te bieden. Zo kunnen we echt een community vormen met z’n allen.”

Via uutje.app kunnen ook cadeaubonnen gekocht worden, die besteed kunnen worden bij lokale ondernemingen. “Er zijn natuurlijk al cadeaubonnen voor de grote bedrijven en ketens, hoe leuk is dat er nu ook een cadeaubon is specifiek voor lokale Utrechtse zaken. Op die manier blijft het ook allemaal in de stad en vloeit het niet weg. We vragen van de ondernemers ook helemaal geen grote afdrachten of iets dergelijks. Onze droom is dan ook dat Utrechtse organisaties een uutje-cadeaubon aan het personeel geven, in plaats van een landelijke bon.”

De app is nu zo’n duizend keer gedownload en binnenkort begint er een campagne om uutje.app nog meer onder de aandacht te brengen.