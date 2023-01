Utrecht heeft Oud en Nieuw weer als vanouds gevierd

Utrecht kon afgelopen nacht weer als vanouds het nieuwe jaar inluidden. Na twee coronajaren met de nodige beperkingen werd er vannacht weer volop gefeest en het nodige vuurwerk afgestoken. Zo ver bekend zijn er geen grote incidenten geweest, maar het overzicht is nog niet compleet. De autoriteiten komen later vandaag met een update.

Nadat er twee jaar lang tijdens oud en nieuw een vuurwerkverbod gold werd er tijdens deze jaarwisseling weer genoeg de lucht ingeschoten. De inwoners die de straat opgingen hadden het niet koud, want het was het warmste oudjaar ooit gemeten.

In de loop van de avond brak er brand uit in de bijzondere Rietendakschool uit 1923. De vlammen sloegen uit het pand en de brandweer rukte met veel materiaal uit. Er waren rietkapspecialisten nodig om de precieze brandhaard te lokaliseren en te blussen. De schade bleef beperkt tot het rieten dak, ook is er rook- en waterschade in het gebouw.

Het was traditioneel een drukke nacht voor de hulpdiensten. Hoe veel incidenten er precies zijn geweest is nu nog niet bekend, maar zo ver bekend zijn er geen ongeregeldheden geweest.