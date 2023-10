Utrecht heeft sinds deze week VOG-ambassadeurs die jongeren met een justitieel verleden gaan helpen

Burgemeester Sharon Dijksma heeft dinsdag 27 VOG-ambassadeurs geïnstalleerd. Het idee is dat deze mensen jongeren met een justitieel verleden helpen bij het krijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

“Om te voorkomen dat jongeren doorgroeien in een criminele carrière, is het van groot belang dat zij perspectief krijgen op een baan of een opleiding”, zegt de burgemeester. “Jongeren die in het verleden in aanraking zijn geweest met justitie, denken vaak dat zij geen kans maken op een baan waarvoor je een VOG nodig hebt. Hierdoor laten zij kansen liggen en dat is ontzettend zonde. Met dit netwerk van VOG-ambassadeurs willen we misverstanden over de VOG uit de wereld helpen.”

De ambassadeurs worden gekoppeld aan organisaties die veel met jongeren werken. Dit zijn allerlei afdelingen van de gemeente waaronder het Zorg- en Veiligheidshuis, het Jongerenwerk Utrecht, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, de reclassering en in het mbo.

De ambassadeurs kunnen bijvoorbeeld de mensen die werkzaam zijn bij deze organisaties helpen bij vragen over de VOG, zodat zij op hun beurt de jongeren weer kunnen bijstaan. Utrecht is samen met Amsterdam de eerste gemeente die een VOG-ambassadeursnetwerk inzet. Komende periode wordt dit netwerk verder uitgebreid en over een jaar wordt gekeken of het een succes is.