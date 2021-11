Utrecht heeft sinds honderd jaar weer een wervenmeester

Ongeveer honderd jaar geleden had Utrecht naast een havenmeester ook een wervenmeester, die het gebruik en beheer van de werven in goede banen moest leiden. Nu het hele wervengebied hersteld moet worden is besloten de functie nieuw leven in te blazen in de persoon van Gerrit Heenck.

De afgelopen periode hebben verschillende partijen die betrokken zijn bij het herstel van de Utrechtse werven, waaronder de commissie van wijzen wervengebied, de gemeenteraad, keldereigenaren, bewoners en ondernemers al gevraagd om de terugkeer van de wervenmeester. Heenck start in januari volgend jaar. De komende weken maakt hij alvast kennis met het gebied en de betrokkenen.

Ervaring

Heenck heeft volgens de gemeente jarenlange ervaring in de bouw en herstel van bruggen, kelders en muren. “Hij kent het klappen van de zweep. Niet alleen weet hij alles van de techniek, maar ook hoe belangrijk samenwerking met bewoners en gebruikers van de stad is.”

Heenck wordt als wervenmeester dan ook een schakel tussen inwoners, ondernemers en gebruikers van het wervengebied, en de gemeente. Want die relaties zijn in het verleden niet altijd even soepel geweest. Vanaf januari 2022 is hij voor de betrokken partijen te benaderen. Dat kan onder meer via de wervenapp.

Half miljard

Eerder dit jaar werd bekend dat het historische wervengebied de komende dertig jaar volledig aangepakt moet worden en dat daar tussen de 450 en 550 miljoen euro voor nodig is. Het project neemt zo’n dertig jaar in beslag.

Allereerst ligt de focus op het herstellen en waterdicht maken van ernstige lekkages. De gemeente roept eigenaren dan ook op om zo’n lekkage aan werf- of kluiskelder te melden.