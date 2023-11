Utrecht heeft vanwege onenigheid nu twee straatkranten; Straatnieuws & St Maarten

Nu het Utrechtse Straatnieuws onder leiding van een nieuwe directeur een andere koers inslaat, hebben twee oudgedienden van de stichting besloten zelf een straatkrant te maken. Zij zijn het niet eens met de visie waarin de verkopers niet meer centraal zouden staan. Volgens de nieuwe directeur van Straatnieuws zijn beide heren juist tekortgeschoten.

Milco Linssen is sinds kort vrijwillig directeur bij Straatnieuws, de krant die volgend jaar het 30-jarig jubileum viert. Het was zijn idee om een nieuwe weg in te slaan, waardoor de krant ‘ingrijpend’ wordt vernieuwd. Het plan is om in het jubileumjaar een glossy uit te brengen. “Voor de totstandkoming van het glossy magazine […] krijgt Straatnieuws medewerking van tal van organisaties en bekende Utrechters. Van de commissaris van de Koning tot de Universiteit Utrecht, van de VodafoneZiggo Foundation tot FC Utrecht, van Ronald Giphart tot Maarten Baas”, is te lezen in een persbericht.

Frank Dries was sinds 1997 betrokken bij Straatnieuws. Het begon met het maken van een foto en in 2002 werd hij hoofdredacteur. In de laatste periode hield Dries zich voornamelijk bezig met de verkopers. Sanders van der Meijs was al 18 jaar betrokken bij Straatnieuws en in de laatste jaren had hij het stokje van hoofdredacteur overgenomen van Dries.

St Maarten

Zowel Van der Meijs als Dries zijn sinds kort niet meer werkzaam voor Straatnieuws. Dries kreeg als zzp’er eind oktober te horen dat hij niet meer ingehuurd zou worden. Volgens Linssen omdat het hem niet lukte nieuwe verkopers te werven. Van der Meijs heeft zelf besloten te vertrekken. Vanwege de glossy, die in het eerste kwartaal van 2024 moet verschijnen, komt er volgens hem geen nieuwe krant uit waardoor de verkopers lange tijd niks kunnen aanbieden.

“Het verkopen van de krant draait om veel meer dan alleen geld verdienen. Het zorgt er namelijk ook voor dat de verkopers contacten hebben in de samenleving, het bepaalt hun manier van leven en het geeft ze daardoor een identiteit. We kunnen dus niet zeggen dat ze het een paar maanden zonder nieuwe krant moeten doen en daarom hebben Frank en ik besloten in korte tijd een nieuwe krant te maken.” Deze nieuwe straatkrant die St Maarten is genoemd is vorige week verschenen.

Juridische stappen

Volgens Linssen steekt de vork anders in de steel. Hij zegt dat de koerswijziging al zo’n vijf maanden geleden is gestart en dat zowel Dries als Van der Meijs destijds niet hebben laten weten het er niet mee eens te zijn. Ook zou hij hebben aangegeven dat er edities moesten komen om de periode naar de glossy te overbruggen, maar dat dit nooit is opgepakt. Iets dat Dries en Van der Meijs bestrijden. Linssen beraamt zich momenteel op juridische stappen.

Uiteindelijk betekent dit voor de verkopers dat zij deze decembermaand twee producten aan kunnen bieden; de digitale krant van Straatnieuws en de papieren St Maarten. “In december zijn veel mensen vrijgeviger en voor de verkopers betekent dit wat vet op de botten. Wij noemen december daarom ook wel hun dertiende maand”, zegt Dries.