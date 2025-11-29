Utrecht heeft voorlopig geen geld voor structurele aanpak verkeersveiligheid Meernbrug

De gemeente Utrecht erkent dat de verkeerssituatie rond de Meernbrug in De Meern onveilig is, maar vindt op korte termijn geen geld om het probleem structureel aan te pakken. Uit onderzoek blijkt dat de zorgen van omwonenden en weggebruikers terecht zijn: op en rond de brug ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties. Toch kiest de gemeente voorlopig voor kleinere, goedkopere maatregelen.

Het verkeer rondom de smalle hefbrug is complex: auto’s, bussen, fietsers en voetgangers delen er beperkte ruimte, terwijl er ook veel schoolgaande kinderen fietsen. Twee kruispunten direct naast de brug zorgen voor extra onoverzichtelijkheid, waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan op de Zandweg en de Rijksstraatweg.

Daarnaast is de verkeersdrukte de afgelopen jaren fors toegenomen. In de spits rijden er meer fietsers dan vroeger. Ook kiest dertig procent van de automobilisten richting de snelweg de route via de Meernbrug en de Meerndijk in plaats van via de Veldhuizerweg of de Oudenrijnseweg te rijden.

Kostbare oplossingen

Volgens het onderzoek zijn ingrijpende maatregelen nodig om de verkeersveiligheid fundamenteel te verbeteren. Denk aan het autovrij maken van de brug, invoering van eenrichtingsverkeer of het beter sturen van autoverkeer via andere routes. Dergelijke ingrepen kosten echter tonnen tot miljoenen euro’s en zouden bovendien extra druk leggen op andere, nu al overbelaste wegen, zo laat de gemeente weten.

Het centrum van De Meern is van oorsprong niet ontworpen voor doorgaand verkeer. Toch is de Meernbrug in de loop der jaren uitgegroeid van een dorpskruispunt tot een drukke verkeersader, wat al tot meerdere ongelukken met gewonden heeft geleid. Volgens de gemeente heeft het drukke verkeer eveneens een negatief effect op de leefbaarheid.

Kleine maatregelen

Toch neemt de gemeente voorlopig geen ingrijpende maatregelen. Door de financiële tekorten is er nu geen budget beschikbaar om grote ingrepen te betalen. Bovendien heeft de verkeerssituatie rond de Meernbrug geen prioriteit, omdat de gemeente zich richt op locaties met veel ernstige (dodelijke) ongevallen of veel meldingen.

Wel neemt de gemeente een reeks kleinere, goedkopere ingrepen. Zo is de afstelling van de verkeerslichten aangepast, waardoor automobilisten en fietsers vanaf de Meernbrug langer groen krijgen. Ook worden de fietsstroken op de Castellumlaan duidelijker gemarkeerd. Bij de toekomstige rioolvervanging op diezelfde laan onderzoekt de gemeente of de weg kan worden ingericht als 30-kilometerfietsstraat.

Verder komt er in 2026 een extra verkeerslicht voor fietsers vanaf de Rijksstraatweg Oost, en wordt gekeken of op de Meerndijk versneld een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur kan worden ingevoerd.

De gemeente verwacht van deze maatregelen slechts beperkt effect. “Hoewel we doen wat we kunnen, delen we de conclusie van de onderzoekers dat deze aanpassingen de verkeersveiligheid bij de Meernbrug maar beperkt zullen verbeteren,” schrijft Utrecht in een toelichting.

Toekomstplannen

Ondanks het geldgebrek wil de gemeente wel uitwerken wat de gevolgen zouden zijn van het instellen van eenrichtingsverkeer op de brug. Begin 2026 gaat Utrecht hierover in gesprek met bewoners en ondernemers in De Meern. Zo’n maatregel zou het autoverkeer over de brug mogelijk met de helft kunnen verminderen.

Een definitief besluit hierover ligt echter bij het nieuwe college dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart aantreedt.