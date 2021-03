Utrecht heeft woensdag voor het eerst in de geschiedenis een drive-thru-stemstraat

Utrechters kunnen woensdag voor het eerst in de geschiedenis vanuit hun auto of op de fiets een stem uitbrengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Het drive-thru stembureau in de stad is opgebouwd op het parkeerterrein van P+R Papendorp en dinsdag was voor de 28 vrijwilligers de generale repetitie.

Vanwege de pandemie zien de verkiezingen er dit jaar anders uit dan voorgaande keren. Zo kunnen mensen die in de coronarisicogroep vallen ook op maandag of dinsdag hun stem uitbrengen en is er de mogelijkheid om per brief te stemmen. De stemstraat is er voor mensen die liever vanuit hun auto of vanaf de fiets stemmen.

Vier stembureaus

Een van de mensen die dinsdag al aanwezig was op het drive-thru stembureau was locatiemanager Gerard Verrijn Stuart. “We hebben twee tenten opgebouwd en er zijn twee stemstraten per tent. In totaal zijn hier dus vier stembureaus.”

De stemstraat is woensdag tussen 07.30 en 21.00 uur geopend. Op en rond het terrein komen op verschillende plekken verkeersregelaars te staan. Zij moeten ervoor zorgen dat het verkeer in goede banen wordt geleid.

Vanuit de auto

Bij binnenkomst krijgt iedereen een papier waarop is te lezen hoe mensen in de stemstraat hun stem uit kunnen brengen. Dat verschilt niet heel veel ten opzichte van een regulier stembureau.

“Zodra mensen de tent binnenrijden kunnen ze hun stempas en ID-kaart via een stok met daarop een plateau overhandigen aan de vrijwilliger. Die controleert vervolgens de gegevens en overhandigt het stembiljet. Daarna rijden de mensen iets verder. Op deze plek rijdt de vrijwilliger het stemhok naar de auto en kunnen de mensen vanuit hun raam het vakje naar wens aankruisen. Bij de laatste stop kan het biljet in de stembus worden gedaan”, aldus Verrijn Stuart.

Coronaregels

Ook op dit stembureau gelden alle coronaregels. Zo wordt iedereen verzocht een mondkapje mee te nemen en bij de ingang zal iemand staan met desinfecterende gel. De stemstraat is volgens de gemeente geen alternatief voor mensen die besmet zijn of klachten hebben. Deze personen kunnen anderen voor hen laten stemmen.

Stemmen moet altijd individueel, maar het kan zijn dat er in een auto meerdere volwassenen zitten. “In dat geval moeten de anderen uitstappen, zodat iedereen een voor een de stem kan uitbrengen.”

Vragen

Op dinsdag oefenen de vrijwilligers van het drive-thru stembureau en er is ook al eerder in Rotterdam geoefend met deze manier van stemmen. Daaruit bleek dat dit proces niet per se langer duurt dan op alle andere stembureaus. “Al kan het wel zijn dat mensen vragen gaan stellen omdat het nieuw is voor iedereen.”

P+R Papendorp blijft woensdag ook geopend voor automobilisten die hun auto willen parkeren. Om bedrijven uit de omgeving voor de bereiden op eventuele drukte, zijn zij allemaal van tevoren op de hoogte gesteld. Het stembureau is alleen voor mensen met een stempas voor de gemeente Utrecht of voor mensen met een kiezerspas.

