Utrecht herdenkt tramaanslag op 24 Oktoberplein: ‘Een dag die drie jaar later nog steeds diepe sporen nalaat’

Op het 24 Oktoberplein in Utrecht is vrijdagochtend de tramaanslag herdacht. Op 18 maart 2019 – vandaag drie jaar geleden – vielen bij de aanslag vier doden en raakten zes mensen gewond. De afgelopen twee jaar was de herdenking van de aanslag kleinschalig vanwege corona, maar dit jaar konden er meer mensen bij aanwezig zijn.

De herdenking begon om 10.30 uur bij de herinneringsplek op het 24 Oktoberplein. Dichter en gildemeester Ruben van Gogh droeg het gedicht ‘niemand vergeet’ voor, dat hij schreef ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de tramaanslag. Burgemeester Dijksma kon vanwege een coronabesmetting niet aanwezig zijn. Locoburgemeester Lot van Hooijdonk sprak daarom tijdens de herdenking.

“Burgemeester Dijksma had hier ontzettend graag zelf gestaan. Ik vind het echt hartverwarmend dat u er in groten getale allemaal bij bent. En wat goed dat we hier met z’n allen samen kunnen herdenken. Op deze plek, die voor altijd verbonden zal blijven met een zwarte pagina uit de geschiedenis van onze stad”, begon Van Hooijdonk haar toespraak.

“Zometeen staan we stil bij deze onbegrijpelijke en zinloze daad van agressie. Die onze wereld, uw wereld en levens op z’n kop zette. Deze vreselijke gebeurtenis trof niet alleen Utrecht, maar velen in ons land. Wat zich altijd ver over de grens leek af te spelen, was opeens ontzettend dichtbij. Voor sommigen gebeurde het zelfs letterlijk om de hoek en voor een aantal mensen speelde het onheil zich voor hun neus af.”

‘Utrecht buigt nooit’

Van Hooijdonk stond ook stil bij de stille tocht die daags na de aanslag door de stad trok. “Terwijl nijntje huilde gingen duizenden mensen zwijgend naar het 24 Oktoberplein. Samen rouwden we, troostten we elkaar, Utrecht buigt nooit.”

“We zijn in gedachten bij u en we staan naast u. De nabestaanden, de getuigen, de hulpverleners. Een dag die drie jaar later nog steeds diepe sporen nalaat. Een dag die we niet mogen vergeten, een dag die ons verbindt in verdriet, in herinnering en in hoop. De hoop dat dit nooit meer gebeurt. Niet in Utrecht, niet in Nederland, nooit meer.”

Minuut stilte

Na de toespraak van Van Hooijdonk werd om 10.43 uur, het tijdstip van de aanslag, een minuut stilte gehouden. Toen luidden ook de klokken van de Domtoren vier keer: één keer voor elk slachtoffer dat overleed bij de aanslag. Tientallen mensen, waaronder Utrechtse wethouders en hulpverleners, legden bloemen op de herinneringsplek. Vrijdag hangen ook de vlaggen op het Stadhuis, het Stadskantoor en wijkservicecentrum Vleuten-De Meern halfstok.

Burgemeester Dijksma kon niet bij de herdenking aanwezig zijn, maar liet eerder wel weten het goed en belangrijk te vinden dat de tramaanslag dit jaar in brede kring herdacht kan worden. “Het is een gebeurtenis die bij vele Utrechters en mensen in het hele land in het geheugen is gegrift. Om 10.43 uur zijn we een minuut stil voor de slachtoffers en denken we aan hun nabestaanden. Zij leven nog elke dag met een zwaar verlies.”

Het gedicht van Ruben van Gogh

NIEMAND VERGEET

De dag dat stilte een ingehouden schreeuwen werd,

helikopters als helse meeuwen

de hemel doorkliefden, sirenes wegstierven

(eerst schel nog, toen zachter en zachter)

en iedereen wachtte hoe het ooit nog verder moest,

die dag ligt nu vele maanden achter ons. De stilte

is nog aanwezig – altijd, door alle woorden heen.

En schreeuwen?

Oh, zeker. Van binnen is er bij velen toen

een schreeuwen begonnen dat niet stoppen kan,

niet stoppen wil, omdat van stoppen vergeten

komt. En niemand wil vergeten.

Die dag, ja, die dag zelf zeker. Maar niet zij

die schreeuwend in die dag zijn blijven steken.

Laten we luisteren naar deze nadrukkelijke

stilte voorbij het schreeuwen

en laten we daarbij niemand vergeten.

Iedereen beleeft dit zwijgen

op eigen wijze, maar niemand

vergeet. Niemand.

Ruben van Gogh

Utrechts Stadsdichtersgilde