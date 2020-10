Utrecht hijst Progress Pride-vlag op eerste dag van Utrecht Rainbow Festival

Utrecht hijst vandaag, op Coming Out Day en de eerste dag van het Utrecht Rainbow Festival, de speciale Progress Pride-vlag. Naast de bekende regenboogkleuren heeft de vlag ook een bruine, blauwe, roze, zwarte en witte baan.

De kleuren staan voor LHBTI+ personen van kleur, trans- en non-binaire personen en personen die leven met HIV of aids of eraan zijn overleden. De nieuwe kleuren vormen een pijl, waarmee de ontwerper een grotere nadruk wil leggen op ‘meer inclusie en vooruitgang’.

Programma

In Utrecht werden vanwege de coronamaatregelen de Walk of Love, het Midzomergracht Festival en de Canal Pride afgelast. Tijdens het Utrecht Rainbow Festival zijn er alsnog een aantal activiteiten, zoals debatten, wandelingen en films. Het digitaal hijsen van de Progress Pride-vlag vormt vandaag het startschot van het festival, dat plaatsvindt van 9 tot en met 11 oktober.

Tijdens het Utrecht Rainbow Festival begint ook de campagne rondom het nieuwe LHBTI+-anti-discriminatieplatform. In samenwerking met Art. 1 MN en het COC is een online platform ontwikkeld waar Utrechters pesterijen, intimidaties of geweld kunnen melden. Het platform is bedoeld om een luisterend oor te bieden en advies te geven, maar het moet ook zorgen voor een beeld van de omvang en aard van de meldingen.