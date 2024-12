Utrecht hoeft met spreidingswet iets minder vluchtelingen op te vangen dan verwacht

De gemeente Utrecht hoeft met de nieuwe spreidingswet minder vluchtelingen op te vangen dan eerder werd gedacht. Het gaat niet om een groot verschil: slechts 42 vluchtelingen minder.

Volgens de nieuwe verdeelsleutel moet de gemeente Utrecht per 1 juli van het nieuwe jaar 1946 asielzoekers opvangen. Eerder lag dat aantal nog op 1988 plekken: een verschil van 42. Ook hoeft er minder opvang te worden geregeld voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’ers): van 169 dit jaar, naar 152 komend jaar. Of dit gevolgen heeft voor de manier waarop asielzoekers in de stad worden opgevangen, is niet bekend.

Criteria verdeelsleutel

Bij het bepalen van de verdeelsleutel is door de minister gestreefd naar een ‘zo evenwichtig mogelijke verdeling over het grondgebied van Nederland’, is te lezen in een brief van het Ministerie van Asiel en Migratie. Ook werd er in het besluit van de verdeelsleutel rekening gehouden met ‘eerdere en bijzondere inspanningen op het gebied van asielopvang’.

Bij het bepalen van de deelsleutel is ook rekening gehouden met hoeveel inspanning gemeenten in de afgelopen tien jaar hebben geleverd. Zo wordt de opvang van Oekraïeners meegerekend, en ook hoe lang en wat de omvang is van een opvanglocatie.

Ook is er rekening gehouden met haalbaarheid en uitvoerbaarheid, schrijft het Ministerie: “Om de

haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een verdeelbesluit te beoordelen, maakt de minister gebruik van de al bekende informatie hierover en informatie van andere partijen zoals bijvoorbeeld het COA, de IND en de DTenV.”

Extra opvangplekken

Eerder werd al bekend dat de gemeente Utrecht op zoek moest naar 1.071 extra plekken voor asielzoekers. De gemeente liet weten dat dat waarschijnlijk niet ging lukken, De verwachting van de gemeente is dat er in de eerste cyclus van de spreidingswet 75 procent van het streefdoel behaald kan worden.

In april van dit jaar was er plek voor ongeveer 1.300 asielzoekers, alleen niet al deze plekken tellen mee volgens de Spreidingswet omdat sommige locaties tijdelijk zijn. Alleen plekken die tot 1 februari 2026 beschikbaar zijn, mogen meetellen.

“We zien dat dit een heel grote uitdaging zal zijn in de tijd van nu: de grote druk op de opvang voor mensen die dakloos zijn geraakt uit Nederland of daarbuiten, opvang voor gevluchte Oekraïners, een krapte aan geschikte locaties, een grote schaarste aan woningen waardoor mensen in diverse opvangvormen niet uit kunnen stromen naar een woning en de gemeentelijke financiën die onder druk staan,” zei wethouder Rachel Streefland eerder over de spreidingswet.