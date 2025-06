Utrecht houdt ook komend jaar vast aan vuurwerkverbod; centrale viering op de planning

Ook komende jaarwisseling geldt in Utrecht weer een vuurwerkverbod. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een raadsbrief. De gemeente wil de feestelijke jaarwisseling voortzetten in aangepaste vorm, onder meer met een centraal aftelmoment en buurtinitiatieven.

“Om recht te doen aan de uitkomst van het burgerberaad en in relatie tot het verwachte landelijke vuurwerkverbod, willen wij een vervolg geven aan de feestelijke jaarwisseling”, schrijft het college.

Voor de komende twee jaar trekt de gemeente in totaal één miljoen euro uit — 500.000 euro per jaar. Dat is forsminder dan de 1,1 miljoen euro die in 2024 aan de jaarwisseling werd besteed. De gemeente wil meer inzetten op samenwerking met partners in de stad.

Voorbereidingen

De voorbereidingen voor de jaarwisseling van 2025-2026 zijn inmiddels gestart. De opzet blijft volgens het college in lijn met de adviezen van het burgerberaad.

Een belangrijk onderdeel is het programma bUUUrtje, waarmee buurtinitiatieven rondom oud en nieuw worden ondersteund. Daarvoor wordt zo’n 100.000 euro gereserveerd, een vergelijkbaar bedrag als in 2024. De financiering komt uit het Initiatievenfonds. De gemeente onderzoekt of aanvullende steun van andere fondsen mogelijk is.

Campagne, aftelmoment en lichtroute

In december keert ook de campagne ‘Oud en vanaf nu’ terug, waarin het vieren van de jaarwisseling zonder vuurwerk centraal staat.

Daarnaast wil de gemeente opnieuw een centraal aftelmoment organiseren op het Jaarbeursplein. De aanbesteding daarvoor is al gestart, vanwege wettelijke termijnen en de benodigde voorbereidingstijd. Mocht de gemeenteraad beslissen om geen geld beschikbaar te stellen voor de jaarwisseling, dan wordt de aanbesteding ingetrokken. Volgens het college zijn de betrokken marktpartijen daarvan op de hoogte.

Ook wordt gewerkt aan een gezamenlijke lichtroute, in samenwerking met bestaande initiatieven zoals Kleur de Stad en I Light U. In tegenstelling tot 2024 is er volgens het college onvoldoende budget om net als in 2024 een ‘eigen’ lichtroute te organiseren.

Onderzoek

In de raadsbrief verwijst het college ook naar een recent uitgevoerd onderzoek naar de vorige jaarwisseling. Daaruit blijkt dat 90 procent van de Utrechters op de hoogte was van het vuurwerkverbod. Ruim de helft kende ook de lichtroute en het centrale aftelmoment. Toch ervoeren veel inwoners de jaarwisseling als niet veel anders dan voorgaande jaren.

In het vierde kwartaal informeert het college de raad verder over de uitwerking van het programma. Dat gebeurt in de jaarlijkse vooruitblik op de jaarwisseling.

Nog geen landelijk verbod

Hoewel de gemeentelijke aanpak volgens het college aansluit bij de verwachte landelijke koers, is er nog geen definitief landelijk vuurwerkverbod. Sinds april steunt een ruime Kamermeerderheid een verbod op knal- en siervuurwerk, maar de wetsuitwerking kan mogelijk nog anderhalf jaar duren. Dat meldt de NOS op basis van een voorspelling van staatssecretaris Jansen van Openbaar Vervoer en Milieu.

Tot die tijd kunnen gemeenten wél het afsteken verbieden, maar blijft de verkoop van vuurwerk voorlopig toegestaan.