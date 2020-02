Utrecht in 2019 de stad met meeste vergunningen voor nieuwbouwwoningen

Utrecht is in 2019 de stad met de meeste vergunde nieuwbouwwoningen. Vorig jaar werden 3342 vergunningen voor het bouwen van woningen verleend. Van die vergunningen waren er in Utrecht 2275 voor huurwoningen en 1067 voor koopwoningen.

In Utrecht werden aanzienlijk meer vergunningen verleend dan bijvoorbeeld in Amsterdam, waar 1995 woningen werden vergund. In Den Haag waren dat er 1588 en in Rotterdam 1260.

Landelijk werden 57000 vergunningen voor nieuw te bouwen woningen verleend, 18 procent minder dan in 2018. Een derde van die nieuwbouwwoningen zijn huurwoningen, twee derde koopwoningen, meldt het CBS.

Het aantal verleende vergunningen zegt iets over hoeveel huizen er in de nabije toekomst gebouwd zullen worden. Vergunningen voor het verbouwen van bijvoorbeeld kantoren tot woningen zijn niet in de cijfers meegenomen.